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社會 社會焦點 保障人權

28隻狗養死25隻「屍體遭啃食」　台中惡飼主13字撇虐待…下場曝

▲▼狗狗示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲男子在家中養了28隻狗，2年內接連病死、餓死25隻狗。（示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）

記者黃資真／台中報導

台中一名29歲張姓男子在擁擠的租屋處內飼養28隻狗，屋內環境髒亂不堪、滿地排泄物，又未給狗兒足夠營養，造成25隻陸續死亡，法醫經勘驗犬隻遺體，部分死後甚至還遭同伴啃咬。台中地院審理後依違反動保法判處張男6月，併科罰金20萬元。

檢警調查，張男自2019年至2021年12月止，在台中租屋處內養了28隻狗，看似暖心舉動，沒想到動保處上門稽查時，卻發現屋內環境擁擠，髒亂不堪，地上遍布排泄物。

動保處多次要求改善，張男卻未照做，導致前後共有25隻無辜狗狗因長期食物缺乏、營養不良，餓死或病死，因此將張男依法送辦。

張男偵訊時表示，他的職業是保全，因此不常在家，有時候會由女友協助餵食，自己也有買飼料餵，「不知道牠們為什麼會營養不良」。

根據動保處提出現場稽查照片，可看出現場髒亂不已，也未見有提供充足食物及飲水事實。不僅如此，動物法醫經解剖6隻狗屍後發現，均有長期飢餓、營養不良，還有嚴重消瘦隻情形，甚至部分遺體疑似死後遭同住的其他同伴啃咬，法醫因此將死亡方式均歸類為「未妥善照顧」。

檢方怒批張男，明明從2019年起就陸續有犬隻死亡，卻未改進提供適當生活環境、乾淨飲水或充足食物，致使犬隻因疾病或飢餓死亡，屍體遭到啃咬，依違反動保法起訴。最終經檢察官和張男達成認罪協商，台中地院不經言詞辯論，直接依法判處6個月有期徒刑，併科罰金20萬元。

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