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大陸 大陸焦點 特派現場

「黑道老大」當班導江湖味噴發！學生抖：腳底冒汗了…真相曝光

記者鄭思楠／綜合報導

大陸社交軟體近日瘋傳一段影片，一名留著寸頭的中年男子站在講台上，聲音低沉地對台下說，「我是你們高一年級的班主任（台稱：班導），如果我們班的同學被別的同學欺負，你們一定要告訴老師，我來教育他。」男子身著黑色上衣，還掛著較粗的金屬鏈，目光較為「兇狠」。這段影片在網上爆紅，不少網友稱看了影片後會顫抖。

據《極目新聞》報導，網傳影片顯示，一名留著寸頭的中年男子站在講台上說，「我是你們高一年級的班導。我為人和善，從事教育多年，也遇見過喜歡在學校稱王稱霸的學生。但如果我們班的同學被別的同學欺負，你們一定要告訴老師，我來教育他。」

這段影片在網上走紅，不少網友評價他為史上最兇班導，「別說學生，家長看了都害怕」、「我的孩子就需要這樣的老師管教」、「腳底冒汗了」、「大哥好」。

▲▼史上最兇班導。（圖／翻攝自影片）

 ▲男子長相較為「兇狠。（圖／翻攝自影片）
 
發佈影片的帳號，近期發了多段類似的影片，定位在湖南永州。評論區也有網友稱，影片中確是永州的中學老師。該帳號還與網友進行了許多互動，回覆說自己教的是數學，還表示「我監考沒人敢作弊」。

不過，這些影片看起來也有不少疑點，比如男子在同一個講台前，多次以「我是你們高一年級的班導」開頭，接下來的話卻不同；鏡頭中的「學生」，看起來更像是成年人；此外，男子早前錄的影片多是娛樂性質，與教學並無關係；男子的帳號介紹寫道，「我拍抖音純屬娛樂，打發時間而已」。

11月2日，永州市教育局工作人員稱，他們已註意到網上的此人，「他好像不是老師，我們正在調查。」

據《三湘都市報》報導，該男子稱，他20年前曾是老師，這次拍影片只是想宣傳拒絕校園暴力。

湖北好律律師事務所陳亮律師表示，教師並非國家工作人員，所以冒充教師身分本身不構成招搖撞騙等犯罪，但如果以此身分牟利，數額較大的，則可能涉嫌詐騙罪。

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