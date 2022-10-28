　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

湖南新田山火狂燒10天！衝天烈焰「吞噬多個村莊」2位消防員殉職

記者鄭思楠／綜合報導

湖南新田縣17日發生恐怖山火，持續多日狂燒不停，截至27日，已證實有2名消防員殉職。據《中國青年報》27日報導顯示，目前，火已被撲滅。網路上有當地居民發佈影片顯示，山火發生時，蔓延至高速公路，有村莊被波及燒毀，畫面相當驚悚。

綜合陸媒報導，10月17日，湖南省永州市新田縣發生森林火災，火勢一發不可收拾。根據網傳影片顯示，17日深夜滿山火焰，多個村鎮也陷入火海，房屋被燒毀。

板子橋村村民李先生表示，他住在離起火點不到2公里的位置，在17日下午5點左右趕到滅火點，與當地村民一起設置隔離帶，防止山火蔓延到山下的村莊。由於山路複雜，在消防隊趕到前，村民紛紛自發前去滅火。

▲▼湖南新田縣山火。（圖／翻攝自微博）

▲湖南新田縣恐怖山火持續多日。（圖／翻攝自微博）

湖南永州市新田縣委宣傳部人士證實，此次新田大火已造成2名消防員在救火過程中殉職。據官方確認，殉職的兩位消防員分別是蔡茂強和肖建強。

1999年12月出生的蔡茂強，自小生長在四川省汶川縣，在2008年「5·12」汶川特大地震中，及時趕來的武警戰士把他們一家從廢墟中解救出來。他2019年加入消防隊伍，曾參與多次救援任務，在撲救今年8月重慶大足山火時，因表現突出受到嘉獎。21日9時42分左右，火場局部突發爆燃，為掩護地方撲火隊員和戰友撤離，留在最後面的蔡茂強被嚴重燒傷，經全力搶救無效不幸犧牲。

另一位是47歲的肖建強，湖南祁東縣人，退伍後一直從事森林護林防火工作。

▲▼湖南新田縣山火。（圖／翻攝自微博）

▲兩位消防員殉職，左為蔡茂強，右是肖建強。（圖／翻攝自微博）

24日湖南省人民政府批准兩位消防員為烈士；當地應急部森林消防局為蔡茂強追記一等功，追認蔡茂強為中國共產黨黨員。

25日上午9時新田縣為兩位殉職消防員舉行追悼會。據當地居民在網絡上發布影片、圖片顯示，眾多民眾拉起橫幅聚集在道路兩邊，自發為兩位消防員送行，高喊「兩位英雄一路走好」。

▼23歲的蔡茂強曾在汶川大地震被救出。（圖／翻攝自微博）

▲▼湖南新田縣山火。（圖／翻攝自微博）

►最狂「鍋寶分離式電鍋」特價2299元！用途顛覆想像、湖水綠色好美

ET快訊
獨／台中桶屍案　死者DNA比對結果出爐
故宮摔破「3國寶」！　外型曝光
LIVE／離譜！故宮摔破3國寶院長下令封口　周日劇烈雨彈襲3
麥當勞推「買1送1券」！　限時1天搶刮
快訊／摔破3件國寶！　故宮最新4聲明「還原破損過程」
快訊／太離譜！　故宮認「有3件國寶被摔破」
快訊／政大金融學院院長猝死　「主動脈剝離」辭世
快訊／故宮院長認了！　2國寶被摔破
陸方來救團團？　柯文哲：嫁出去的媳婦，快要掛掉要來看一看
快訊／立委控打破2國寶　故宮院長13:15說明
外流林秉樞偷打疫苗紀錄　2大咖名醫、1名嘴下場慘了
快訊／南韓軍方：北韓又朝東試射「彈道飛彈」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

60公斤巨蟒「潛入民宅」！4壯漢才合力壓制牠　民眾圍觀搏鬥嚇傻

兩位前省會市長先後被通報違紀違法　就職時曾宣誓：堂堂正正做人

曾照顧「團團」飼養員優先來台？　陸方透露：盼故鄉老朋友相見

50天內造10萬顆足球　卡達世足賽周邊商品「義烏製造」佔7成

湖南新田山火狂燒10天！衝天烈焰「吞噬多個村莊」2位消防員殉職

女友婚前到準公婆家住7天　男友隨後取消婚禮「還好沒娶你」

李強卸任上海市委書記　北京市長陳吉寧兼任

傻男天天叫外送養網婆　卻被用888元轉賣「享受無償外賣和茶飲」

他洗澡一開水龍頭「鮮紅血水」狂噴　浴室秒變兇案現場

跨越海峽雲端沙龍　兩岸青年逐夢未來

普悠瑪出軌釀18死二審　駕駛尤振仲仍判4年半

機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

爺抱女童當甩棍擊退白鵝　他見鵝群齊叫：好可怕...

彰化夜市爌肉飯結束營業　饕客崩潰...夫妻倆致謝！

李妍瑾認愛AV導演圤智雨 他自曝 「像AV女子圖鑑」

咪妃公開「懷孕到生產」總花費　小孩還沒出生「先噴18萬！」

Gogoro遭偷！車主氣炸「看到直接撞」　揮拳痛逮17歲偷車賊

許瑋甯放閃邱澤「是我的台客」　太入戲「看到吳慷仁就害怕」

淡大新生盃籃球變格鬥戰！「打成蛋漿」畫面曝　校方懲處出爐(更)

趙正平被問：青蛙吃什麼不會叫？　聽完滿臉問號…小鐘獨自笑瘋XD

60公斤巨蟒「潛入民宅」！4壯漢才合力壓制牠　民眾圍觀搏鬥嚇傻

兩位前省會市長先後被通報違紀違法　就職時曾宣誓：堂堂正正做人

曾照顧「團團」飼養員優先來台？　陸方透露：盼故鄉老朋友相見

50天內造10萬顆足球　卡達世足賽周邊商品「義烏製造」佔7成

湖南新田山火狂燒10天！衝天烈焰「吞噬多個村莊」2位消防員殉職

女友婚前到準公婆家住7天　男友隨後取消婚禮「還好沒娶你」

李強卸任上海市委書記　北京市長陳吉寧兼任

傻男天天叫外送養網婆　卻被用888元轉賣「享受無償外賣和茶飲」

他洗澡一開水龍頭「鮮紅血水」狂噴　浴室秒變兇案現場

跨越海峽雲端沙龍　兩岸青年逐夢未來

2爌肉飯名店熄燈「阿泉」也停業　彰化老饕哀嚎：還有哪裡能吃？

8女礦場拍MV！14礦工持槍衝出「輪流性侵」　檢方竟撤銷控罪引眾怒

納豆求婚女友遭拒！　依依曝「關鍵原因」：真的是小事

獨／台中驚悚桶屍案　死者DNA初步比對結果曝：就是酒店妹男友

柯文哲談大巨蛋：本事就拆掉、沒本事就蓋好

黃偉哲打造希望家園　台南做工行善團修屋助113戶弱勢勞工家庭

亮・珠寶／Qeelin葫蘆項鍊變身小花園　蓮花戒含苞或綻放任選

大坪數買不起！5招「小宅放大術」　選對色調秒變豪宅

鍾明軒留學「和德國女起衝突」！火大飆英文：改善妳的態度…還原心寒過程

美參議員提「制裁習近平」法案　中使館發800字信函要求撤回

大陸熱門新聞

女友同住準公婆7天　男友秒取消婚禮

天天叫外送養網婆　傻男被用888元轉賣崩潰了

曾照顧「團團」的他優先來台？　

他洗澡一開水龍頭　鮮紅血水狂噴

羊了個羊爆紅！背後公司清倉式分紅

美妝網美被爆偷奢侈品　下場慘了

16大媽包劇組翻拍《甄嬛傳》：退休太無聊

老公爽中9億頭不告訴老婆：怕她不工作了

兩岸青年慶齡園文創造物季秀創意

老公1年給家用13K還禁止吹冷氣！妻崩潰提告：太小氣了

翹二郎腿4小時！醫嘆：嚴重恐瘸腿

鄭州男17樓垂降斷繩摔死　受不了封控想去買物資

李強卸任上海市委書記　北京市長陳吉寧兼任

醫師夫車震護理師　妻醫院前提親納妾

更多熱門

相關新聞

噁男硬上重機　車主以為漏水摸來聞

噁男硬上重機　車主以為漏水摸來聞

中國湖南省長沙市一名車主日前發現心愛的重機坐墊上有不明液體，起初以為是停車場管線漏水，他還用手摸了一下，甚至聞了聞，後來調監視器一看才知道，原來是有人「性侵」了自己的愛車，讓他忍不住傻眼直呼，「真的噁心，我車都不想要了。」

湖南120公尺深洞發現貓熊化石 最具代表性的兩顆犬齒保存完整

湖南120公尺深洞發現貓熊化石 最具代表性的兩顆犬齒保存完整

脫衣舞孃「走下消防車」　離譜影片曝

脫衣舞孃「走下消防車」　離譜影片曝

遭白蛇咬傷險沒命！消防員申請慰問金遭拒

遭白蛇咬傷險沒命！消防員申請慰問金遭拒

雜木場悶燒3天！打火弟兄疲於奔命

雜木場悶燒3天！打火弟兄疲於奔命

關鍵字：

湖南新田縣山火消防員殉職蔡茂強肖建強

讀者迴響

熱門新聞

女星錄影1hr才認「有發燒」！徐乃麟變臉

妹妹和我老公在廚房裸體激戰！人妻目睹後崩潰

19歲劉子銓「顧妹到睡著」仍勾著手！

早上6點找鎖匠　等1分鐘就爆氣：你慢慢睡別家到了

台中桶屍案　酒店女列被告首曝光

「處男選中間」泳裝正妹大勝4閨蜜！本尊曝光

北投特斯拉撞飛「闖紅燈機車」！死者身分曝

倒數2個月卸貨！孫藝真肚裡寶寶「性別曝光」

陳以信爆故宮打破國寶龍紋碗！　控吳密察下封口令：不典藏不舉報

快訊／機車雙載闖紅燈被撞　1死1傷

警發女友私密照！喊「林口騷貨」下場慘了

中油煉油廠深夜火警　住戶聽巨響嚇壞

73歲李炳輝「穿著單薄」市場求打賞

黃子佼買好愛馬仕「等Lulu親取」　曝砸重金原因認：變了

全聯超級週年慶「買1送1」史上最殺

更多

最夯影音

更多
普悠瑪出軌釀18死二審　駕駛尤振仲仍判4年半

普悠瑪出軌釀18死二審　駕駛尤振仲仍判4年半
機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

爺抱女童當甩棍擊退白鵝　他見鵝群齊叫：好可怕...

爺抱女童當甩棍擊退白鵝　他見鵝群齊叫：好可怕...

彰化夜市爌肉飯結束營業　饕客崩潰...夫妻倆致謝！

彰化夜市爌肉飯結束營業　饕客崩潰...夫妻倆致謝！

李妍瑾認愛AV導演圤智雨 他自曝 「像AV女子圖鑑」

李妍瑾認愛AV導演圤智雨 他自曝 「像AV女子圖鑑」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面