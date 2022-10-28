湖南新田山火狂燒10天！衝天烈焰「吞噬多個村莊」2位消防員殉職

記者鄭思楠／綜合報導

湖南新田縣17日發生恐怖山火，持續多日狂燒不停，截至27日，已證實有2名消防員殉職。據《中國青年報》27日報導顯示，目前，火已被撲滅。網路上有當地居民發佈影片顯示，山火發生時，蔓延至高速公路，有村莊被波及燒毀，畫面相當驚悚。

綜合陸媒報導，10月17日，湖南省永州市新田縣發生森林火災，火勢一發不可收拾。根據網傳影片顯示，17日深夜滿山火焰，多個村鎮也陷入火海，房屋被燒毀。

板子橋村村民李先生表示，他住在離起火點不到2公里的位置，在17日下午5點左右趕到滅火點，與當地村民一起設置隔離帶，防止山火蔓延到山下的村莊。由於山路複雜，在消防隊趕到前，村民紛紛自發前去滅火。

▲湖南新田縣恐怖山火持續多日。（圖／翻攝自微博）

湖南永州市新田縣委宣傳部人士證實，此次新田大火已造成2名消防員在救火過程中殉職。據官方確認，殉職的兩位消防員分別是蔡茂強和肖建強。

1999年12月出生的蔡茂強，自小生長在四川省汶川縣，在2008年「5·12」汶川特大地震中，及時趕來的武警戰士把他們一家從廢墟中解救出來。他2019年加入消防隊伍，曾參與多次救援任務，在撲救今年8月重慶大足山火時，因表現突出受到嘉獎。21日9時42分左右，火場局部突發爆燃，為掩護地方撲火隊員和戰友撤離，留在最後面的蔡茂強被嚴重燒傷，經全力搶救無效不幸犧牲。

另一位是47歲的肖建強，湖南祁東縣人，退伍後一直從事森林護林防火工作。

▲兩位消防員殉職，左為蔡茂強，右是肖建強。（圖／翻攝自微博）

24日湖南省人民政府批准兩位消防員為烈士；當地應急部森林消防局為蔡茂強追記一等功，追認蔡茂強為中國共產黨黨員。

25日上午9時新田縣為兩位殉職消防員舉行追悼會。據當地居民在網絡上發布影片、圖片顯示，眾多民眾拉起橫幅聚集在道路兩邊，自發為兩位消防員送行，高喊「兩位英雄一路走好」。

▼23歲的蔡茂強曾在汶川大地震被救出。（圖／翻攝自微博）