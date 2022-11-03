新北16歲高職生當街被砍！原來是學長撂人報仇　3煞落網曝原因

記者陳以昇／新北報導

新北市樹林區一間家商高一男學生與高二學長有嫌隙，還揪人打傷學長，雙方種下禍根；事隔多日，學長預謀找來2名友人，騎機車尾隨男學生返回新莊住家，分持辣椒水、西瓜刀，待他停車後朝他噴灑辣椒水並持刀砍傷他，造成他身上2處刀傷，3人犯案後逃逸，警方連夜循線逮捕3人，訊後依殺人未遂、聚眾鬥毆及少年事件處理法移送偵辦。

▲警方循線逮捕拿西瓜刀砍人的林男 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，16歲吳姓少年與16歲曾姓學長為新北市樹林區一間家商的學生，日前吳少與曾姓學長各自協調友人糾紛時產生嫌隙，彼此還在社群軟體上互嗆，吳少因此還撂人毆打曾姓學長，雙方種下禍根。

▼吳少在住家旁被學長砍傷 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

2日晚間5時許，曾姓學長找來17歲張姓友人及18歲林姓男子，帶著辣椒水、西瓜刀，分乘2部機車，無照尾隨剛下課要返回新莊的吳姓少年，看他到家剛停好車之際衝向前。曾姓學長先朝吳少臉部噴灑辣椒水，林男則持西瓜刀朝他揮砍，造成他右手臂、右後背部各一處刀傷，3人見他皮綻肉開鮮血直噴後，隨即騎機車逃離現場。

警方獲報到場，立即將吳少送醫救治，所幸沒有生命危險。3日凌晨，曾姓學長自知難逃，到板橋新海派出所投案，警方循線到板橋區逮捕林、張2人，曾姓學長表示是吳姓少年動手在先，他才氣不過報復，訊後3人依殺人未遂、聚眾鬥毆及少年事件處理法移送偵辦。