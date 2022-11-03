線上購物要小心　調查：貨運業者DHL最常被冒用

▲DHL成不法分子最喜歡冒充的品牌。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳俐穎／綜合報導

網購族要注意了！國外資安業者發現，物流業是容易遭受網路釣魚的目標之一，僅次於科技業，而雙11與國外的感恩節、耶誕節等節日都陸續登場，消費者也應該小心遭到網路攻擊。

根據資安公司 Check Point Research最新報告指出，雖然 LinkedIn 是 2022 年第一季和第二季最容易被盜用的品牌，但貨運公司 DHL 在第三季位居榜首，佔全球所有網絡釣魚的 22%。微軟位居第二（16%），LinkedIn 跌至第三，僅佔 11%，而第一季度為 52%，第二季度為 45%。

DHL被盜用的狀況增加可能，可能與全球重大的全球詐騙和網絡釣魚攻擊有關，在 9 月份時也陸續傳出與藍勾勾認證相關的網絡釣魚，除DHL之外，Instagram 在本季也首次出現在前十名中。

運輸產業也時常遭到網路釣魚的不法分子冒用， Check Point Research 表示，隨著進入一年中最繁忙的銷售時間，不法分子可能會加大力度利用在線購物者。

在釣魚攻擊中，犯罪分子試圖通過使用與正版網站相似的 URL 和網頁設計來模仿知名品牌的官方網站。指向虛假網站的連結，可以通過電子郵件或簡訊發送給目標個人，用戶可以在網頁瀏覽期間被重定向，或者可能由欺詐性App觸發。假冒網站通常包含旨在竊取用戶憑據、付款詳細信息或其他個人訊息的表單。