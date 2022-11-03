議會因金酒爆衝突！議長曝「員工數增2.3倍」：把金雞母捏死

▲金門縣議會昨進行金酒公司的專案報告，爆發衝突 。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金門縣議會昨進行金酒公司的專案報告，議員楊永立自備一張「請不要再傷害金酒撕裂金酒」海報張貼在備詢席上，並為了挺金酒在場內數度咆哮，認為議會不該淪為打手，不過議長洪允典會後回應，議會上要說實話，金酒員工人數膨脹到2.3倍，許多人都是酬庸，不希望未來會因為某些人的政治、需求，把金酒這隻金雞母捏死，那金門人會恨他一輩子。

昨縣議會進行金酒公司報告，楊永立自製一張大海報，上面寫著「選舉是一時，金酒永續經營才是全民之福，請不要再傷害金酒撕裂金酒」貼在備詢席上，並針對外界質疑金門董楊宗親會利用特權向金酒公司買酒的風波，澄清說根本沒有VIP一事，董楊宗親會的酒就是跟經銷商買的，怎麼會衍生這麼多事。楊永立講到激動處，一度爆粗口說「議會算甚麼東西」、「看不起議會、看不起議長」，認為議會不該當打手傷害金酒，並憤而離場。金酒公司也強調，強調選舉是一時的，金酒從來沒有分任何派別和色彩。

不過議長洪允典會後表示，金酒是金門最重要的命脈，一定要把關，楊鎮浯上台時，說要減少25%員工，但沒做到，反而酬庸的一大堆，好比廈門公司黃、董等人都是酬庸，都沒有按照正常程序到公司上班，如果這樣的話倒不如把廈門公司收起來。

洪允典指出，現在很多福利都是靠金酒公司，以目前營業額來說，員工不應該超過70個人，現在卻是167人，實在太過於膨脹，記得楊駕人剛接任總經理時，他說一件事情交代出去，3個經理推來推去，有事沒人做。金酒是前輩打拼出的，不希望未來會因為某些人的政治、需求，把金雞母捏死，那金門人會恨他一輩子。