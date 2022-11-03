班機故障「70人困金門摸黑找旅館」氣炸　立榮道歉！派加班機疏運

▲立榮航空班機故障停飛，70旅客怒被丟包機場。（圖／記者林名揚攝）

記者李姿慧／台北報導

立榮航空公司昨(2日)晚間一班金門飛往台中班機故障，油量指示器訊號異常，航班取消，全機70名旅客被迫請下機，不滿立榮航空未提供晚餐、住宿還「連句道歉都沒有」。立榮航空表示，基於安全考量班機返回檢修，今上午加派加班機疏運，對旅客造成不便深感抱歉。

立榮航空昨晚一班金門飛往台中B7-8966班機原訂7點30分起飛，飛機在跑道時發現油量指示器訊號異常，晚間10時左右機上旅客接獲告知班基因異常取消，70名旅客被請下機。

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▲立榮航空班機故障停飛，70旅客怒被丟包機場。（圖／記者林名揚攝）

立榮航空當下則提供旅客「八寶粥」等點心補償，不過卻引發旅客不滿，質疑立榮未提供晚餐和住宿，讓它們摸黑找旅館，還有旅客不滿立榮事後一句道歉都沒有。

對此，立榮航空則表示，昨夜金門至台中B7-8966班次班機，於滑行時因油量指示器出現異常訊號，機長基於安全考量，返回檢修，立榮航空提供飲料及點心。

立榮航空指出，由於台中機場有宵禁時間，無法及時調派航機，立榮調派今天(3日)上午9點10分的加班機，協助疏運旅客，立榮對於造成旅客不便深感抱歉。