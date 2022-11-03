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生態浩劫！登山探勘「發現墳場」　盜木取芝「香杉屍橫遍野」

▲「找樹的人」團隊探勘巨木，意外發現「香杉墳場」 。（圖／徐嘉君提供）

▲「找樹的人」團隊探勘巨木，意外發現「香杉墳場」 。（圖／徐嘉君提供）

記者楊惠琪／台北報導

農委會林業試驗所和成功大學共同組成「找樹的人」團隊，近年來，利用空載光達技術，致力找尋全台樹高65公尺以上巨木，逐一記錄建檔，甚至克服地形限制拍攝巨木等身照。找樹團隊今年8月在新竹縣塔克金溪探勘時，意外發現一座不為人知，棄置多年的「香杉墳場」，慘遭山老鼠伐木盜芝毒手，千年香杉屍橫遍野，釀生態浩劫，也成為此次探勘意外的心痛旅程。

「找樹的人」計畫主持人、林試所助理研究員徐嘉君接受《東森新媒體ETtoday》採訪指出，今年8月間前往位於新竹、宜蘭交界的塔克金溪進行巨木探勘時，沿途在山中披荊斬棘前行，卻在下切1000公尺到溪底的途中，突然出現被鏈鋸切割斷頭的香杉巨木。

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徐嘉君說，每棵倒下的香杉，都是直徑超過兩公尺、超過五、六十公尺高的巨木，均屬珍貴的千年神木，整座「香杉墳場」至少蔓延二、三公里，估計被砍倒的香杉巨木，至少超過五、六十棵，香杉屍橫遍野的現場，令人觸目驚心。

「越往前走，香杉屍首越來越多，大家越搖頭嘆息，心疼不已」，徐嘉君說，香杉墳場看起來至少有一、二十年的歷史，推測是十多年前，台灣民間流傳香杉芝是治療癌症的偏方，掀起山老鼠一波盜採風潮，「如今香杉芝熱潮已過，但被砍倒的千年香杉巨木，卻再也無法起死回生」。

▲「找樹的人」團隊探勘巨木，意外發現「香杉墳場」 。（圖／徐嘉君提供）

▲千年香杉巨木，因山老鼠伐木盜芝遭毒手，是一場生態浩劫 。（圖／徐嘉君提供）

徐嘉君感嘆的說，「巨木倒下剎那，肯定驚天動地」，對於終日穿梭深山林間，追尋台灣巨木的「找樹的人」團隊來說，「千年巨樹竟死於非命，是很心痛的事情」。她還說，這麼多巨木倒下，不但壓毀了其他樹木，對生態造成損害，對水土保持也是一項隱憂。

徐嘉君呼籲，生病應該接受正規醫學治療，不要誤信偏方，不但對自己的身體沒有幫助，也讓原本可以活千百年的珍貴巨木，就這樣替人類「捐軀」，甚至破壞原有的森林生態環境。

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