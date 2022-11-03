IKEA進駐嘉義　台南人狂怨「被排擠」！官員1句話洩玄機

▲IKEA將在嘉義展店，圖為桃園店。（資料圖／記者李毓康攝）



記者崔子柔／綜合報導

IKEA正式店將進駐嘉義，預計在年底開幕，引起不少台南人質疑為何不在台南拓點，台南市經發局長陳凱凌則說，已經看過3、4個地點，怎麼知道下一個不是台南？

擁有約20萬名粉絲的臉書粉專「台南式」昨日貼出IKEA確定在嘉義展店的消息，開玩笑說「再跟你們講個壞消息，明年宜蘭店開了還是不會有台南店」，吸引超過萬人按讚。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「台南式」發文引起討論。（圖／翻攝自Facebook）



網友也紛紛留言表示，「等澎湖都開ikea了，台南還沒開」、「明年：ikea屏東開店」、「台南人不值得ikea嗎」、「被IKEA排擠」，不過也有人說，「瑞典肉丸不敵我家巷口，只好去找火雞肉飯輸贏」、「台南人大多應該也都抱著可有可無的心態」、「我不在意有沒有Ikea，我其實比較希望sukiya跟一蘭進駐台南」。

根據《自由時報》報導，台南市經發局長陳凱凌說，關於IKEA接洽進駐事宜，已經看過永康區、西港區、高鐵特定區等3至4個地點，IKEA也表達高度興趣，但仍要尊重IKEA的各項評估考量，「你怎麼知道下一個進駐地點沒有台南？」