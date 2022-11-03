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確診隔離5+n後不再縮短！下一步是新冠降級　專家曝最大關鍵指標

▲▼日本,護理師,新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲專家認為，確診隔離不必再縮短，下一步就是討論新冠肺炎降級。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心宣布11/14起，確診者居家隔離縮減為5+n，只要隔離5天後，確定採檢陰性即可。公衛專家、新光醫院副院長洪子仁表示，接下來的重點是新冠肺炎降級，從「第五類降為第四類」，變成是確診後「建議」在家休息幾天。而降級的關鍵指標，除了新變異株是否流行，也和世界衛生組織什麼時候把緊急公共衛生事件解除有關。

針對確診隔離，洪子仁說，接下來改為5+n，應該不會再縮短，以3+n來說，其實沒有必要，因為之前就講過，多數人染疫後要經過3.3天，傳播力才會下降，所以降為3天可能還是有風險，因此要實施3+n比較難，之後可能是直接從第五類降為第四類，因為如果症狀都像感冒一樣，基本上強制隔離幾天不是重點了。

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洪子仁進一步說明，現在病毒看起來並沒有比較大的變異，幾乎都是BA.2和BA.5的下一代，屬於Omicron系列，而且臨床症狀輕症多，大多都是流鼻水和咳嗽，病毒演化到更像感冒；若降級為第四類，變成只需要監管重症，一旦陽性確診，就「建議」待在家裡幾天，國外也已經實施這樣的建議方式，確診後建議3天或5天不要外出。

「下一個步驟可能就是直接降級。」洪子仁直言，之前就推測，今年應該是疫情結束的一年，現在到年底前還有2個月時間，年底前如果可以從第五類降到第四類，就是國內疫情暫時劃上句點。

而在降第四類的前提，洪子仁也坦言，第一當然是XBB等新變異株，12月以後都沒有大幅流行，醫療量能也能各就各位，如果沒有在年底前宣布降級，最快也可能會落在明年初。

另外，降級還有一個至關性的重大指摽，就是世界衛生組織什麼時候會把「緊急公共衛生事件解除」，洪子仁說，國內也一定會以世界衛生組織的定位來看，直到世界衛生組織宣佈解除的時候，代表新冠肺炎真的告一段落了，台灣也可能在那時後第五類降第四類，當然就更有根據性。

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