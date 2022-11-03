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佳格食品集團發動以愛樂活公益行動　陪伴長者健康樂活

圖、文／佳格食品提供

同仁熱血挽袖支援1919食物銀行　愛心打包助弱勢長者
今年佳格以愛樂活公益行動，與台灣運動營養學會合作拍攝「以愛樂活重返北橫」紀錄片，帶領八位長者及陪伴者重遊青春舊地，體驗當年的自強活動與團康晚會，鼓勵長者拓展生活圈，隨即再啟動全台12場系列營養衛教巡迴，安排專業營養師及運動教練至各縣市陪伴社區長輩、傳遞正確營養攝取知識及居家運動處方，希望長輩們都能過得健康又快樂。 

▲▼佳格,公益,樂活,營養,衛教,弱勢,食物銀行,補給,愛心雲。（圖／佳格食品提供）

▲佳格食品以愛樂活重返北橫。（影／取自YouTube，如有刪除請見諒）

佳格食品集團以愛樂活關懷行動持續轉動！延續上半度以愛樂活公益計畫，呼籲長者陪伴的重要性，下半年更以志工日活動落實企業參與度。佳格食品員工把公益當工作，限時完成千份營養補給箱、以及擔任物資發送志工，親送物資予1919食物銀行服務據點、關懷弱勢長者；佳格員工自發行動也獲內部支持，讓員工在上班時間「外出做公益」，也期昐這些夥伴喚起佳格內部的ESG共識。

▲▼佳格,公益,樂活,營養,衛教,弱勢,食物銀行,補給,愛心雲。（圖／佳格食品提供）

「名額有限！當然要搶著報名」 員工自組跨部門生產線　三小時完成千份營養補給箱
佳格食品內部延續以愛樂活公益計畫，開放志工日活動報名響應熱烈，員工第一時間就報名額滿；本身就曾參加其他志工活動的夥伴表示，「親身參與志工行動是一件很有意義的事，所以早在一開始就搶先報名」而十位各在不同部門、互不相識的夥伴，很有共識的專注在志工行動上，自動形成分工模式，迅速在三小時內完成一千箱食物箱的包裝，不約而同呼應公司精神所說的「專心踏實做好每一件事」。

▲▼佳格,公益,樂活,營養,衛教,弱勢,食物銀行,補給,愛心雲。（圖／佳格食品提供）

佳格志工日活動促成員工們認識平日沒有共事機會的同事，志工日現場更把營養組合包裝當公司專案合作執行，認真表示未來可能就是專案合作夥伴，現在建立默契也不錯；不僅創造共同美好回憶，也希望未來可以再召集更多的同事一同來參與有意義的志工活動。

▲佳格食品志工行動。（影／取自YouTube，如有刪除請見諒）

與1919食物銀行攜手合作　佳格以愛樂活客製營養組合暖心相送
「佳格一直以來都是支持1919食物銀行的最好夥伴，佳格夥伴們不但非常有愛心，而且非常積極，在短時間內完成一千箱物資包裝。」今年度佳格透過長期合作的1919食物銀行，首次規劃1919食物銀行志工日行動，從內部募集夥伴一同來盡一份心力，親手打包千份客製化營養組合，並協助發送物資給有需要的弱勢長者、降低1919食物銀行志工的工作負擔。

▲▼佳格,公益,樂活,營養,衛教,弱勢,食物銀行,補給,愛心雲。（圖／佳格食品提供）

1919食物銀行營運管理組主任林約瑟表示，佳格長期支持物資，是1919食物銀行不可或缺的夥伴，而這次的營養組合更剛好結合1919食物銀行的物資，適時發放給在服務個案中70歲以上的弱勢長者，也將透過北中南三個倉庫協助發送給一千位有需要的長者。

佳格食品集團CSR推動小組暨媒體發言人王馨敏表示，「佳格食品集團一直關注人口結構不斷老化的問題，不僅持續在食品開發上努力，也希望在社會公益上能做一些貢獻；此次透過合作夥伴的協力，讓夥伴們來共同參與，希望引起更多家庭重視長者健康與陪伴重要性。」透過這次號召夥伴投入，佳格要讓社會關懷的力量在同仁們心中深耕，由內而外推動公益行動！

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