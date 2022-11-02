工程行老闆送女友人6千萬房產！結婚半世紀訴離　髮妻分到1.7億

▲台北一工程行老闆離婚後，妻子可獲得1.7億元財產。（示意圖／pixabay）

記者郭玗潔／台北報導

台北一工程行老闆與妻子分居10餘年，向法院訴離成功後，妻子又提出夫妻剩餘財產分配的請求，台北地院審理後，認為2人結縭50年，妻子對他婚後財產增加也有貢獻，判妻子可分到剩餘財產的差額1/3，共1.7億餘元，全案還可上訴。

妻子表示，她和丈夫共同生活40年，並生養3子3女，丈夫卻在2008年以風水不佳搬出家裡，雙方分居多年。因丈夫工作忙碌，她需獨力負擔子女教養和家務，她認為丈夫能在10年間完成多項公共工程建設，並擔任工程行負責人、水管公會理事及理事長，都是因為她在背後犧牲、奉獻自我打理家庭，丈夫才能安心衝刺事業。她後因心律不整而開刀，丈夫也未照顧她，還趁機贈與、出售兩人財產，導致她遭趕出門，處於經濟弱勢，離婚後只好提剩餘財產分配額告訴，請求丈夫應給付2.9億餘元。

丈夫則認為，分居後他獨居、年邁體衰，需要有人就近照顧，多虧黃姓女友人從2006年就照顧他，在病榻前伺候10餘年，連黃女身在澳洲時，都能透過遠端監控，查看到他有急性腦中風並立即送醫，他才能存活至今，因此送黃女台北共價值約6千萬的房地感謝她，這些不應列入婚後財產計算。

丈夫指出，早年他事業有成，特意聘請多名幫傭打掃家務和照顧母親，妻子並不用承擔家務，婚後至今也都沒有外出工作，或協助他打理事業，反而在婚內與異性有曖昧不明之情事，並經常與友人聚會、跳舞、飲酒及打麻將，每日賭博金額高達數萬元至數10萬元。他分居後因健康狀況不佳而多次進出醫院，接受重大手術，妻子卻漠不關心，10餘年來對他不曾聞問，令他心寒至極，若讓她平均分配剩餘財產，顯有失公平。

法官審理認為，丈夫應列入夫妻剩餘財產差額分配之財產，合計有5.3億餘元，審酌雙方於1966年結婚，到去年才離婚，婚姻關係存續逾50年，認為妻子在家操持家務，對丈夫的婚後財產增加確有貢獻，直到2004年間分居，雙方才漸行漸遠，各自處理生活和財務，判妻子可分配剩餘財產的差額1/3，共1.7億餘元，全案還可上訴。