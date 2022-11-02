農委會稱「大陸可拿回團團」是口誤　洪孟楷批：冷血！請尊重生命

▲大貓熊「團團」。（圖／臺北市立動物園提供）

記者詹宜庭／台北報導

台北市立動物園大貓熊「團團」經檢查證實腦部病變擴大，且病程進展快速，已有四肢無力、對影像反應慢等症狀，而中國大陸派出的救治人員吳虹林、魏明已於昨日到台協助。而針對前農委會副主委黃金城日前稱，「如果有必要（大陸）可以拿回去」，國民黨立委洪孟楷怒轟，「冷血！團團不是物件是生命，在台灣生活了14年，更在台灣生了圓仔跟圓寶，結果身為動物保育主管業務的農委會副主委說這種話，生病快死了就踢回去？」

洪孟楷2日表示，大貓熊團團被診斷有腦部腫瘤，很可能活不了多久，這樣的結果讓大小朋友感到難過，但農委會副主委黃金城卻在第一時間冷血發言道，「如果有必要（大陸）可以拿回去」，甚至在事發後解釋為「口誤」。

「請尊重生命不要把團團當展覽品！」洪孟楷怒嗆，團團不是物件是生命，在台灣生活了14年，更在台灣生了圓仔跟圓寶，但身為動物保育主管業務的黃金城說這種話，要牠生病快死了就踢回去。

洪孟楷認為，雖然農委會主委陳吉仲說黃金城是口誤，「但黃金城難道不用為自己的失言道歉？重點是態度，到底我們把大熊貓團團當成展演品還是生命、我們的家人？」

洪孟楷強調，現在貓熊「團團」需要的是全力協助，等待中國大陸貓熊救治專家提供諮詢，看最後是要接回去中國大陸治療，抑或留在台灣安享晚年，農委會都應該展現積極態度，不要再讓國人誤會、失望。

陳吉仲指出，農委會於第一時向台北市政府聯絡，表明會全力協助。對於黃金城日前發言內容惹議，陳吉仲則是表示，黃金城沒有故意要扭曲農委會對於這件事情的協助，「大貓熊是瀕臨絕種的動物，非常重要，農委會的態度是全力協助。」