　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

農委會稱「大陸可拿回團團」是口誤　洪孟楷批：冷血！請尊重生命

▲大貓熊「團團」。（圖／臺北市立動物園提供）

▲大貓熊「團團」。（圖／臺北市立動物園提供）

記者詹宜庭／台北報導

台北市立動物園大貓熊「團團」經檢查證實腦部病變擴大，且病程進展快速，已有四肢無力、對影像反應慢等症狀，而中國大陸派出的救治人員吳虹林、魏明已於昨日到台協助。而針對前農委會副主委黃金城日前稱，「如果有必要（大陸）可以拿回去」，國民黨立委洪孟楷怒轟，「冷血！團團不是物件是生命，在台灣生活了14年，更在台灣生了圓仔跟圓寶，結果身為動物保育主管業務的農委會副主委說這種話，生病快死了就踢回去？」

洪孟楷2日表示，大貓熊團團被診斷有腦部腫瘤，很可能活不了多久，這樣的結果讓大小朋友感到難過，但農委會副主委黃金城卻在第一時間冷血發言道，「如果有必要（大陸）可以拿回去」，甚至在事發後解釋為「口誤」。

「請尊重生命不要把團團當展覽品！」洪孟楷怒嗆，團團不是物件是生命，在台灣生活了14年，更在台灣生了圓仔跟圓寶，但身為動物保育主管業務的黃金城說這種話，要牠生病快死了就踢回去。

洪孟楷認為，雖然農委會主委陳吉仲說黃金城是口誤，「但黃金城難道不用為自己的失言道歉？重點是態度，到底我們把大熊貓團團當成展演品還是生命、我們的家人？」

洪孟楷強調，現在貓熊「團團」需要的是全力協助，等待中國大陸貓熊救治專家提供諮詢，看最後是要接回去中國大陸治療，抑或留在台灣安享晚年，農委會都應該展現積極態度，不要再讓國人誤會、失望。

陳吉仲指出，農委會於第一時向台北市政府聯絡，表明會全力協助。對於黃金城日前發言內容惹議，陳吉仲則是表示，黃金城沒有故意要扭曲農委會對於這件事情的協助，「大貓熊是瀕臨絕種的動物，非常重要，農委會的態度是全力協助。」 

►北海道自由行19999元！爽玩5天快衝一波

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
全台195位議員候選人有前科！　「3縣市」最多
快訊／反制北韓！　南韓急派戰機升空「射3枚飛彈」
IKEA確定插旗嘉義！　默默徵才「開出7職缺」
陳耀訓蛋黃酥大漲價！　每盒貴180元
女垂掛病床死亡3小時才發現！　醫院須賠198萬
快訊／世界大賽第3戰　費城人5轟7比0炸翻太空人！
台灣爆首例XBB本土！　研究：「這年齡層」感染率最高
北市選戰可能大翻盤！　他曝蔣萬安、黃珊珊危機
福原愛過夜小王嬌喊：體力嚴重消耗！　「企鵝情書」全被挖

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

交棒吳欣盈卻大吐苦水　蔡壁如：社會上太多不公不義的事

誓言收復新竹失土！林耕仁：當選後「所得全捐弱勢團體、社福機構」

「妳搞鬥爭不要污衊公務員」　黃珊珊譴責徐巧芯爆警長與綠高層餐敘

綠質疑張善政任賣假藥小黨總顧問　鄭運鵬：應向受害者說明致歉

韓國瑜當刺客發威！高雄這區議員選情緊張了　他曝韓流衝擊危機

貫徹跨黨合作　黃珊珊：若當選任何政黨都有可能成為內閣成員

趙少康喊新竹換台北　黃珊珊再嗆蔣萬安「默許」：認同政治分贓？

揭弊調查：全台195位議員候選人有前科　雲林、苗栗、金門最多

鍾公移山！鍾東錦砂石堆比電塔高　他曝空拍照：苗栗縣府裝沒看到？

黃珊珊自稱民調坐二望一　籲選民做自己主人不要含血含淚投票

李運慶求婚成功！鑽戒套牢洪詩　她感動哭爆：我就是那個禮物

Lulu拿柏金包「財富自由的味道」　黃子佼爆她價碼：我怕我傷心

印度斷橋釀至少141死　男大字型狂搖下秒墜河

罹難者家屬心碎指認遺物　一眼認出鞋子...跪地崩潰

宛宛兒曝悲慘身世「熬出頭擁4房」 曾遭霸凌不敢反抗：這樣才有朋友...

梨泰院踩踏「事發前影片」曝　斜坡人潮推擠下跌！尖叫四起

梨泰院踩踏案／《PD2》李智漢救女童反喪命「活生生卡死」｜20221101 ET午間新聞

養眼！澳洲猛男消防員月曆　肌肉當跳台輕捧小貓反差萌

首爾靈堂花海祭梨泰院逝者　拐杖爺淚憶2孫：無能為力...

遺物、遺失物「重達1.5噸」鞋包全是踩踏痕跡、血漬

交棒吳欣盈卻大吐苦水　蔡壁如：社會上太多不公不義的事

誓言收復新竹失土！林耕仁：當選後「所得全捐弱勢團體、社福機構」

「妳搞鬥爭不要污衊公務員」　黃珊珊譴責徐巧芯爆警長與綠高層餐敘

綠質疑張善政任賣假藥小黨總顧問　鄭運鵬：應向受害者說明致歉

韓國瑜當刺客發威！高雄這區議員選情緊張了　他曝韓流衝擊危機

貫徹跨黨合作　黃珊珊：若當選任何政黨都有可能成為內閣成員

趙少康喊新竹換台北　黃珊珊再嗆蔣萬安「默許」：認同政治分贓？

揭弊調查：全台195位議員候選人有前科　雲林、苗栗、金門最多

鍾公移山！鍾東錦砂石堆比電塔高　他曝空拍照：苗栗縣府裝沒看到？

黃珊珊自稱民調坐二望一　籲選民做自己主人不要含血含淚投票

交棒吳欣盈卻大吐苦水　蔡壁如：社會上太多不公不義的事

清純偶像破滅！不倫4X歲已婚企業家「零遮掩約會」做SPA　正宮崩潰

天選之人！費城人波姆炸出世界大賽史上第1000轟名留青史

15天前剛檢測「無明顯疑慮」卻走山　交長：將增偵測器廣度密度

誓言收復新竹失土！林耕仁：當選後「所得全捐弱勢團體、社福機構」

人稱奶爸！陸專家魏明曾來台照顧圓仔　夜奔動物園呵護團團一家

基隆屋大雨後被泥土灌爆　6年裝潢全泡湯！苦主嘆：貸款還沒繳完

整片金色星海！「2022四重溪溫泉季」燈區搶先看　星空下泡湯超夢幻

大咖男星早起「咳嗽幾聲突驟逝」！昏迷→死亡僅2hrs　醫揭搶救關鍵

汐止走山「最新空拍畫面」曝！9怪手同時開挖　7砂石車排隊等清運

開箱加州迪士尼樂園！　見超晃摩天輪「掉下來」

政治熱門新聞

AV女神瀧澤蘿拉　嘉義合體爆乳候選人！

四叉貓抓宣傳車違停！徐巧芯4張照回問戰翻

台北市長最新民調翻轉　這個人能活關鍵在她

蘇貞昌：很多問這題的立委都不在了

陳時中逆轉北市翻盤？　他爆「民進黨有血滴子」

正妹博士1原因選議員：我有個人專業

北市選戰可能大翻盤！　他曝蔣萬安、黃珊珊危機

快訊／大陸貓熊2專家抵台！　直奔動物園探視團團、圓圓

柯文哲：藍白合是死路　國民黨就「百足之蟲、死而不僵」

周玉蔻控「高虹安欺騙郭台銘」　戀情遭反對曾答應要分手

韓家軍女神爆哭畫面曝　3歲女兒「童言」超心酸　

快訊／預言陳時中衝破46.5％就當選　蔡英文：想當國際局長

護女兒　蘇貞昌怒嗆賴士葆：要我大聲不會輸你

蔣萬安變身「運將」邊開車邊聽民意　以「青年創業」拋新政策

更多熱門

相關新聞

2陸專家來台看團團！牠乖給餵藥

2陸專家來台看團團！牠乖給餵藥

中國大熊貓保護研究中心的兩位專家，吳虹林先生及魏明先生已經在11月1日（二）晚間順利抵臺，並直奔臺北市立動物園大貓熊館探視「團團」、「圓圓」一家，接下來他們將與臺北市立動物園醫療照護團隊，針對大貓熊醫療及日常照管經驗進行交流並提供建議。

快訊／大陸貓熊2專家抵台！　直奔動物園探視團團、圓圓

快訊／大陸貓熊2專家抵台！　直奔動物園探視團團、圓圓

洪孟楷問台積電設廠批講空話　蘇貞昌反嗆：哪一句講空話？

洪孟楷問台積電設廠批講空話　蘇貞昌反嗆：哪一句講空話？

陸專家幫團團開刀？1原因卡關

陸專家幫團團開刀？1原因卡關

團團活力未恢復　陸專家11月抵台探視

團團活力未恢復　陸專家11月抵台探視

關鍵字：

貓熊農委會黃金城陳吉仲洪孟楷團團

讀者迴響

熱門新聞

黃湘怡離婚小開老公！玩交友APP無縫接軌熱戀洋男

AV女神瀧澤蘿拉　嘉義合體爆乳候選人！

4縣市大雨！　下波「全台濕冷變天」探16℃

爆哥剛奪冠《跑跑》台服停止營運

她買鬼滅之刃造型隱眼！戴上竟看不到路

浴室發霉煩爆　全場激推「2神器」最有用

空少違規過馬路遭撞慘死　凱燕酒駕男身分曝光

出遊過夜「害怕男友野獸狂撲」　妹子穿1物守身

小炳簽「放棄急救＋器捐」曝身體現況

捷運阿姨頭插30根針織毛線！　竟是陳沂媽

觀眾背後直擊4強賽Faker螢幕狂閃

情侶全裸躺鐵軌激戰！　他忘情「衝刺」影片曝

鄰陽台插剪刀正對自己家　網曝1招：換他毛毛的

7男對伴侶下藥玩換妻　女意外發現被性侵7年

11月「3生肖」財運飆升一路旺到年底

更多

最夯影音

更多
李運慶求婚成功！鑽戒套牢洪詩　她感動哭爆：我就是那個禮物

李運慶求婚成功！鑽戒套牢洪詩　她感動哭爆：我就是那個禮物
Lulu拿柏金包「財富自由的味道」　黃子佼爆她價碼：我怕我傷心

Lulu拿柏金包「財富自由的味道」　黃子佼爆她價碼：我怕我傷心

印度斷橋釀至少141死　男大字型狂搖下秒墜河

印度斷橋釀至少141死　男大字型狂搖下秒墜河

罹難者家屬心碎指認遺物　一眼認出鞋子...跪地崩潰

罹難者家屬心碎指認遺物　一眼認出鞋子...跪地崩潰

宛宛兒曝悲慘身世「熬出頭擁4房」 曾遭霸凌不敢反抗：這樣才有朋友...

宛宛兒曝悲慘身世「熬出頭擁4房」 曾遭霸凌不敢反抗：這樣才有朋友...

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面