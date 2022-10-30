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葡萄柚「3步驟去苦味」！果皮光滑、有沉重感更甜　食用禁忌曝

▲▼柳橙,檸檬,葡萄柚（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

▲葡萄柚（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

記者楊晏琳／綜合報導

葡萄柚是甜橙與柚子自然雜交的品種，口感酸甜帶點微苦。農委會表示，若想避免吃到苦味，可將白色皮囊部分切削乾淨，淋上蜂蜜或打成果汁都很美味。

農委會在「鮮享農YA - 農糧署」中表示，之所以會被稱為葡萄柚，是因其習性如葡萄成串、與柚子同屬芸香科柑橘屬家族。台灣葡萄柚主要產區在雲林及嘉義，國內常見品種有星紅寶石和紅寶石。

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果皮及果肉顏色受品種、氣候條件、套袋與否等因素影響。果皮呈黃色、粉紅色、橙紅色；果肉則有白色、粉紅色、深紅色等。

農委會建議，在挑選上可選擇果皮光滑、果大豐圓端正並有沉重感者，較為香甜多汁；若想避免吃到苦味，建議將白色皮囊部分切削乾淨，淋上蜂蜜或打成果汁都很美味。

▲農委會分享葡萄柚小知識。（圖／翻攝自Facebook／鮮享農YA - 農糧署）

▲農委會分享葡萄柚小知識。（圖／翻攝自Facebook／鮮享農YA - 農糧署）

葡萄柚汁多味美，但食用上仍有禁忌。外科醫師江坤俊在「江P醫件事」提醒，葡萄柚千萬別和慢性病藥一起吃。肝臟裡有很多酵素都是代謝藥物而用，最主要的一種叫做「CYP3A4」，葡萄柚中有些成分會影響這個酵素的活性，假如患者今天吃了一顆降血壓藥，但吃進大量的葡萄柚，造成CYP3A4酵素的功能不佳，這一顆的藥效可能會變成三、四顆，因而出現嚴重低血壓，還可能致命。

若吃的是為了避免血栓產生的抗凝血劑，後來吃入葡萄柚，讓抗血栓的藥無法被代謝，變成3、4顆的量，會有腦出血的風險「非常危險」。江坤俊表示，除了葡萄柚外，柑橘類也都是有相似的情況，因此平常有在吃慢性病藥的患者，千萬別吃太多這類水果。

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