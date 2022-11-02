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胃不舒服急看診！醫一看驚：「染上它」無法自癒　最慘罹胃癌

肚子痛,吃壞肚子,壓力,胃痛,腹痛,腹瀉（圖／記者李鍾泉攝）

▲胃痛示意圖，非當事人。（圖／資料照）

記者邱晟軒／綜合報導

台北市聯醫忠孝院區醫生陳昶宇表示，今（2日）門診來了一位阿姨，胃跟十二指腸都有潰瘍，病理報告顯示她體內有幽門螺旋桿菌，本人卻根本不知道，也完全沒有治療。對此，陳昶宇驚呼，幽門螺旋桿菌真的是隻很玄的菌，一旦染上就會一直住在胃裡，「幾乎無法自癒」。

陳昶宇2日在臉書發文表示，一名阿姨今來看診，說最近吃冰的東西時胃食道就會不舒服，之前有做過胃鏡，然而因為沒事，就沒有再回診。不料，影像一調出來發現，「胃跟十二指腸都有潰瘍」，緊急做了切片檢查化驗，病理報告還顯示有幽門螺旋桿菌。

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陳昶宇指出，幽門螺旋桿菌真的是隻很玄的菌，感染途徑應該是經由口腔沒錯，但完全無從得知何時在哪裡被感染，不共餐共食可能也無法避免感染，一旦染上就會一直住在胃裡幾乎無法自癒，要使用多重抗生素治療才有機會殺死，不治療的話會持續使胃及十二指腸發炎，造成胃潰瘍、十二指腸潰瘍、萎縮性胃炎及胃癌。

若感染幽門螺旋桿菌該如何治療？陳昶宇說明，治療上目前是用強效胃藥加上多種抗生素組合，療程一至二週，療效可達80-90%，但反過來說，有一到兩成的患者會治療失敗，因此療程結束後一至兩個月最好要再追蹤。可選擇C13（碳13）吹氣測試，檢查前強效胃藥PPI最好要先停一至兩週會更準確；或是消化性潰瘍很嚴重的話，胃藥先使用健保給付4個月再做胃鏡；若不幸第一輪治療失敗，最好還是要接受第二輪治療，大多可以成功。

陳昶宇強調，胃食道不舒服的原因很多，幽門螺旋桿菌感染佔了一定比例，而且多數患者治療成功後症狀會大幅好轉，之後重複感染（這邊不稱為復發）的機率每年1-3%也相當低，算是胃食道少數能治癒又不太會再發的疾病。

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關鍵字：

幽門螺旋桿菌

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