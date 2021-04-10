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26歲人妻噁心乾嘔…一照「胃炸滿雞母皮」　醫：這病接吻會傳染

▲▼ 接吻,熱吻,蛇吻,情侶,男女,小倆口 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲接吻也會傳染幽門螺桿菌 。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江溫州26歲的張姓人妻平時偶有腹痛、消化不良的情況，近一個月，她開始出現噁心、乾嘔，空腹的時候還會隱隱的痛，有點不放心便預約胃鏡檢查。醫生檢查時，發現她胃黏膜特別像拔過毛之後的雞皮，正是典型的「雞皮胃」。

據《溫州商報》報導，胃不舒服後，有懷孕打算的張女立即前往醫院就診，消化內科副主任醫師檢查後表示，她是幽門螺桿菌感染，先暫緩備孕，進行治療。

張女看見自己胃一整片密密麻麻的小疙瘩，頓感一陣心慌，一直追問醫生嚴不嚴重、會不會惡變，對她生孩子有沒有影響。

醫生讓張女不用太過擔心，在進行幽門螺桿菌感染的治療之後，「雞皮胃」自然也就沒了，那個時候再考慮備孕，相應疾病的風險會降低。聽從建議的張女在進行治療之後，目前幽門螺桿菌已轉陰性，上述症狀也明顯改善。

葉毅表示，正常的胃，胃黏膜是光滑的，「雞皮胃」給人的感覺是凹凸不平的，像拔了毛之後的雞皮，通常跟幽門螺桿菌感染有關，一旦發現「雞皮胃」，八九不離十是幽門螺桿菌陽性，但並非所有幽門螺桿菌感染的人都會出現「雞皮胃」。通常來說，「雞皮胃」是小部分幽門螺桿菌感染患者的表現，多見於年輕人。

要防「雞皮胃」，從根源上，還是得避免幽門螺桿菌感染。葉毅指出，幽門螺桿菌主要有兩種傳播途徑，糞口傳播與口口傳播，經幽門螺桿菌污染的食物、水、餐具，入口後可引起幽門螺桿菌感染；另外，接吻也會傳播。

因為幽門螺桿菌大多數是通過口口途徑傳播的，因此醫生建議，在治療時，最好進行家庭治療，如果家里人有幽門螺桿菌感染的情況，只有其中一個人進行治療，那麼有可能再次感染，另外，治療成功後，還需注意人個衛生以及飲食習慣等，避免再次被感染。

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