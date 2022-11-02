確診者無法短暫外出投票！指揮中心「放寬三措施」減少受影響人數

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

九合一大選本月底登場，但是隔離相關制度讓確診者無法投票引發爭議，有專家提出讓確診者短暫外出投票等方案。指揮中心今（2）日拍版確診者隔離天數自11月14日起縮短為5天，王必勝說，加上先前取消居家檢疫、居家隔離等措施，會因為隔離影響投票人數已經大幅減少。

國內確診者原本需要7+7居家照護與自主健康管理，11月7日首先鬆綁後面7天，實施快篩陰性可解除自主健康管理的7+n，今日進一步召開專家會議，討論縮短隔離天數，最後專家共識居家照護確診者隔離5天之後，進行自主健康管理到自行快篩陰性，或者解隔日後7天（5+n；n=0~7）。

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王必勝說明，確診者隔離縮短為5天，5天之後解除隔離進行自主健康管理，不論快篩陽性或者陰性都可以外出，如果陰性可以提前解除自主健康管理，陽性則還是要為持自主健康管理，避免聚餐、群聚等活動。

王必勝雖然強調確診者縮短隔離天數是以疫情為考量，無涉選舉，但針對確診者投票，他解釋，原則就是「只要可以外出就可以投票」，從先前10月13日邊境解封，入境居家檢疫取消，11月7日確診者同住家人全面採0+7，居家隔離走入歷史，加上11月14日確診者隔離天數縮短，三項措施已經大幅減少受影響的人。

至於確診者短暫外出投票方案，衛福部長薛瑞元今日於立法院財政委員會受訪表示，中選會先前已經回答過，要通訊投票無法源，另設投票所也無法源依據，短暫外出也無法解決問題，暫時不會有另外的放寬措施。

時代力量立委陳椒華質詢時提出，歐美很多國家都已經不隔離了，政府為因應新冠肺炎疫情在109年至110年特別條例編列了約8400億的預算，卻還限制民眾的投票權，薛瑞元回應，編列預算「是為了維護人民的健康，不是為了保障人民的投票權」，所以「該隔離的還是要隔離」。