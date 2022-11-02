屏東執行分署拍出雄檢囑託土地　屏東市公所851.6萬標得精華地

▲木雕拍賣 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

法務部行政執行署屏東分署昨（1）日 辦理「123聯合拍賣會」，一筆市區797坪土地以851萬6000元拍定，最特別的是得標人為屏東市公所。該筆土地當天共有2張標單，市公所出價遠高於820萬元底價且為最高標，搶標成功。

這筆土地現由第三人劃設停車格並放置金爐、貨櫃及帆布棚架等物品占有使用中，因為鄰近屏大屏商校區、國仁醫院及麟洛果菜市場，區段非常良好，能以每坪1萬685元得標，執行人員表示市公所獵地眼光極佳。

而該筆土地原屬張姓義務人所有，他因販售生前契約涉嫌吸金違反銀行法被判刑確定，判決諭知應沒收犯罪所得5106萬餘元，為避免犯罪所得者保留不法利得，高雄地檢署囑託屏東執行分署拍賣，這次順利拍出完成國家追徵價額之程序，實屬三贏。

當天另有屏東地檢署囑託變價的自走式破碎機與挖土機各一台，最後以16萬2000元及12萬1000元拍出，屏東執行分署從分案到拍出，費時不到1個月，就現場勘查、鑑價及公告等程序之進行非常迅速，務求即早完成偵查中扣押物的變價，以免標的物貶值，並減少地檢署保管壓力。

這次最受矚目的2米高紅豆杉木雕藝品，一大早即有民眾遠從台中到場觀覽，現場亦有27組民眾登記競買，該物件數年前鑑價價格逾百萬元，起拍價為14萬元，現場詢問者眾，可惜最後在觀望中流標，屏東執行分署將於近期再次減價拍賣，珍品僅此一件，有緣人要把握機會錯過難逢。歡迎留意分署後續拍賣訊息，期待有緣人帶回家珍藏。

分署同場拍賣欠稅欠費義務人的新古機車及幼兒園娃娃車，分別以6萬元及3萬2000元拍定，全場人潮眾多，買氣旺盛。

屏東執行分署就各地檢署偵查中及判決確定後查扣財產之囑託變價事件，自年初受理第一件漁筏案件即積極進行，迄今已為國庫徵起近千萬元。各地檢署檢察官鍥而不捨偵辦案件，行政執行分署同仁則努力有效率地將檢方囑託變價標的，運用專業有效拍賣，期使雙方之跨域合作，能貫徹法務部沒收新制，澈底剝奪犯罪不法利得，並保障犯罪被害人將來求償機會。今日流標的機車、股票與土地，將在12月6日重新上架，另外也會有新的物件於當日進行拍賣，各項拍賣公告請參閱屏東分署官網及LINE訊息！