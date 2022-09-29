他見i14 Pro動態島「長大了」！瘋狂跳動畫面曝光　網嗨：青春期

▲iPhone 14 Pro系列改成「動態島」設計。（圖／記者陳俐穎攝）

記者朱祖儀／綜合報導

iPhone 14系列手機推出後吸引不少果粉搶購，不過也陸續傳出災情。一名網友就透露，最近使用剛買的iPhone 14 Pro時，發現因為操作問題，動態島竟然「長大了」，而且還像心臟一般砰砰跳，讓他覺得相當有趣，因此PO文分享。不少人看到後紛紛笑說「青春期開始出現了」。

原PO在PTT發文表示，日前入手了最新的iPhone 14 Pro，但打開APP使用Face ID解鎖到一半，臨時想切換到其他APP時，發現解鎖到一半的動態島竟然一直卡在「長大」的狀態，讓他當場傻眼。沒想到的是，用手去「挑逗」的時候，動態島竟然還會回應，就像心臟一般會撲通撲通狂跳，雖然有點擋路，但也讓他覺得相當有趣。

▲原PO的動態島會不停跳動。（圖／翻攝自PTT）

原PO隨後打開其他也有設置Face ID的APP後，動態島就恢復正常了，因此他猜想應該只是小bug。不過動態島卡住的可愛反應十分討喜，因此恢復正常後，反而讓他有點懷念，可是不管怎麼重複嘗試，動態島的運作都相當流暢，沒有再發生卡住的狀況，因此他好奇發問「想問問看有沒有人也遇到這樣的狀況呢？有沒有什麼辦法讓他重新長大不變小呢？」

不少人看到後紛紛表示，「不要亂搓它，害它膨脹」、「沒遇過，要他變大、不縮小，這要求還是第一次聽到」、「好大！這要去看醫生了」、「笑死 ，長大還一直抖」、「你害它興奮了啦」、「為什麼別人的動態島比較好玩」、「你拿到公的iPhone了」，也有人透露，「上星期就遇過了，在掃Face ID馬上把App關掉有機會變這樣」。