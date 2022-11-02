台中人習慣改了！每天3萬人搭乘捷運　綠線10月日均運量創新高

▲10月多場大型活動舉辦，中捷綠線日均量創新高。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

疫情趨緩，人潮出籠，加上10月份多場大型活動在捷運周邊舉站，讓不少台中人終於願意捨棄開車、騎車，改搭捷運參加活動！台中捷運統計，捷運綠線10月總運量達94萬5534人次，日均運量3萬501人次，均創下去年4月25日通車以來新高，其中又以文心櫻花、市政府、大慶、九德、高鐵台中5站運量，均在10月寫下通車以來單日單站新高。

根據中捷公司統計，捷運綠線今年10月總運量達94萬5534人次，打破這波疫情前在去年12月創下的90萬1531人次，成為通車以來單月運量最高紀錄，若與去年10月69萬3795人次相較，大幅成長36％。

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▲文心櫻花、市政府、大慶、九德、高鐵台中5站運量，均在10月寫下通車以來單日單站新高。（圖／資料照片）



另外，今年10月的日均運量突破3萬人次，也是通車以來的新紀錄；文心櫻花、市政府、大慶、九德、高鐵台中5站運量，均在10月寫下通車以來單日單站新高。

中捷公司分析指出，其中包括搖滾台中、太陽餅文化節、無肉市集等活動地點均在捷運站旁，搭捷運不塞車、不必找停車位，成為許多人的首選。另外，11月7日起四大防疫措施將鬆綁，民眾生活逐漸回歸正常，相信年底前會湧現一波波出遊潮，因此樂觀預期捷運運量將持續維持在高點。