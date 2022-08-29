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上節目稱「盧秀燕家族購買中捷土地」　前校長李順涼誹謗罪起訴

▲不忍了！遭指夫家買下捷運B1站預定地，盧秀燕委任律師按鈴怒告誹謗。（圖／記者游瓊華攝、市府提供）

▲前追分國小校長李順涼(左)在中二選舉期間上節目，表示盧秀燕家族買下捷運B1站預定地，遭盧提告，檢察官日前依誹謗罪起訴李順涼。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

台中市追分國小前校長李順涼在台中市第二選區立委補選時，上廣播節目受訪供稱，台中市長盧秀燕家族涉嫌台中捷運藍線利益，提到「聽說捷運B1站北移，那個學校預定地，其實盧家的人已經去買土地，盧家就是廖家」，遭盧秀燕提告。台中地檢署認為，李順涼未善盡查證義務，假言論自由之名，行惡意攻訐之實，使盧秀燕遭受難以回復的重大損失，依誹謗罪提起公訴。

起訴書中提到，李順涼在今年1月19日下午接受寶島聯播網主持人鄭弘儀訪問時指稱，盧秀燕的家族在台中捷運藍線B1站附近的學校預定地是先購買土地，導致盧秀燕更改原本的捷運路線，「盧秀燕來改變，改變就是因為利益的問題。甚至我也合理懷疑，盧秀燕的家族也摻入在這利益裡面」。

▲▼市長改選倒數破百坊間開賭盤，盧秀燕讓蔡其昌15萬票。（圖／ETtoday資料照）

▲遭指夫家買下捷運B1站預定地，盧秀燕怒告李順涼，台中地檢署依誹謗罪起訴李順涼。（圖／資料照片）

事後，該言論又經過名嘴周玉蔻主持的電視節目「辣新聞152」在節目中引用，稱「昨天李順涼校長說，對啦！他得到肯定的消息是裡面廖家啦，盧秀燕的夫家有買！」等語，足以貶低及損害盧秀燕人格、名譽及社會評價。

檢察官認為，李順涼曾為國小校長，具有一定程度的智識與社會經驗，聽到鄉里間口耳相傳的二手傳聞，應查證其真實性，竟因輕率疏忽未再詳以妥適查證，就在廣播節目中散布其言論，遭到其他電視節目延伸引用、過度渲染，認為李順涼未達特定的政治目的，對未經證實的傳聞，故意迴避合理的查證義務，假言論自由之名，行惡意攻訐之時，具有實質惡意而具有處罰之正當性，仍應負誹謗罪責，依法將他起訴。

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