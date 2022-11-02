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強勢回歸！彰市「阿泉爌肉飯」今重新營業　老饕嗨翻朝聖

記者唐詠絮／彰化報導

開心！彰化市家傳三代的「阿泉爌肉飯」，日前宣布結束內部整修結束，今天一早重新開張強勢回歸，店內、外全都擠滿排隊的人潮，全都衝著爌肉那股香Q滑嫩的口感，正在街頭拜票的縣議員吳韋達，也迫不急待坐在店內開心的吃起爌肉飯，真的「超感動又開心」。

▲▼彰化阿泉況爌肉飯重新營業。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化阿泉況爌肉飯重新營業。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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身為爌肉飯天堂的彰化，日前接連傳出「夜市爌肉飯」結束營業、「魚市場爌肉飯」也要頂讓，以及家傳三代的「阿泉爌肉飯」也暫停營業，讓當地饕客集體崩潰。昨（31）日終於傳出好消息，「阿泉爌肉飯」宣布結束內部整修結束，將於今日重新開張，許多網友紛紛說「這真是近來聽到最棒的消息了」。

▲▼彰化阿泉況爌肉飯重新營業。（圖／記者唐詠絮翻攝）

一早衝進店內享用爌肉飯的縣議員吳韋達說，一般的爌肉從外表看不出肉質，滷久了之後肉質會乾澀，但阿泉的爌肉即使是滷很久，咬下去後肉質仍非常嫩。他從小時候爺爺就常帶他來吃，至今已吃了20多年，即使出國讀書，回國後還是不忘那個當初的美味滋味。

彰化市接連有2家爌肉飯名店結束營業或頂讓，吳韋達認為做這種湯湯水水的行業相當辛苦，因為每天要面對那麼多顧客，還要處理一堆食材，物價上漲時，成本還不敢反映在售價上，加上第二代、第三代不願承接家業時，經營就會變得困難。

▲▼彰化阿泉況爌肉飯重新營業。（圖／記者唐詠絮翻攝）

阿泉爌肉飯業者謝泊宏表示，他們店面是老房子，有許多損壞的地方，年關也到了，趁此時趕緊整理，原本預計從10月19日至29日進行整修，30日重新營業，然而業者24日在臉書粉專PO文表示，因修繕工程延宕，無法如期營業，今天重新營業 ，也讓來店的顧客們都能有個更舒適的用餐環境。

▲▼彰化阿泉況爌肉飯重新營業。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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