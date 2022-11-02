當眾被酸「窮人」抓狂了！開刀山猛砍1分鐘　他中7刀爆血求救

▲北市士林區李姓男子不滿黃姓男友人說他窮，竟買開山刀怒砍友人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市士林區李姓男子不滿黃姓男友人聚餐時，在大家面前說他是窮人，李男不服氣規劃「報復攻擊」。買了開山刀及汽油，赴黃男經營的車行，狂喊「要給你死」接著持刀猛揮砍近1分鐘，黃男身中7刀跑到附近旅館求救，經緊急救治撿回一命。士林地院審結，依殺人未遂罪判處有期徒刑3年、又犯恐赫危害安全罪處7月，合併執行3年4月。

判決指出，今年4月6日晚間5時許，李男先到大北路購買開山刀及加油站購買汽油，隨後騎乘機車到黃男所經營車行，一進門以台語口呼「要給你死」，並持刀朝黃男身體揮砍，黃男嚇壞拿物品抵擋，跳上沙發以腳踢李，仍身中7刀，黃赴傷跑到附近商旅求救，李只好作罷持刀到後港派出所自首。

黃男經緊急救治，撿回一命，但同年4月23日，李男用LINE通話，向黃恫稱：「我要去死，邀你一起走」等，導致黃心生畏懼。

法院開庭時，李否認殺人並稱「只想教訓、嚇嚇他」並委屈說，4月1日2人與其他友人一起喝酒，但黃卻在大家面前對他酸言酸語，說在場的朋友都是有錢人，只有他是窮人，當下聽了很不舒服；但真正令他不悅的是，當天喝酒只有一位小姐在場，小姐離開後他打電話，黃卻將手機搶過去更說一句很難聽的話，因此才會愈想愈不服氣，本來想說砍完 對方再淋汽油結束自己生命。

黃男說，當時李跑進店內不斷罵髒話，接著就一直砍，之後趁隙跑出求救，李還騎機車追出來沒多久就摔車，他才有機會跑到商旅求救，請櫃檯人員幫忙叫救護車。

李的辯護人稱，李長期患有憂鬱症，犯案時有精神障礙等，並提出醫院就診病歷，診斷為「鬱症，復發，重度無精神病特徵」，法官認他在案發前先到加油站買汽油，又到刀具行買開山刀，到達車行又以言語支開李姓員工，行兇後有自行撥打報案電話及步行前往派出所自首，認他對於自己行為及應該負的責任都知道，因此並無判斷力減低情形，並不符合減刑。

合議庭認，李男僅因無法紓解情緒，以兇殘手段以刀揮砍，釀其左腳第2腳趾、第3腳趾等多處傷勢，顯見情緒控管能力不佳，有使用暴力手段排解不滿傾向，行兇後又有再次恐嚇犯行，對於社會有莫大危險性，雖符合自首，卻否認殺人未遂犯行，依殺人未遂罪，處有期徒刑3年；又犯恐嚇危害安全罪，處有期徒刑7月，應執行3年4月、開山刀1把，沒收。