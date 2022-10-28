妳抽菸我開揍！2女天母公園野餐...陌生翁聞味怒持石頭+5字經伺候

▲北市士林區天母公園發生一起不滿菸味攻擊事件，老翁稍早已到案說明。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

妳抽菸我攻擊！北市士林區曾女指出，與女性友人到天母運動公園野餐，但女友人抽菸，引起陌生老伯不滿，並上前斥罵，友人見狀立刻將菸熄滅，老翁仍持續怒罵五字經，並慢慢逼近，她嚇壞立刻拿手機拍下，慘遭老翁重擊一拳，女友人則被老翁手上石頭刮到見血，所幸一旁民眾立刻報警，稍早涉案老伯也到案說明。

曾女於臉書PO文說，女朋友是位有抽菸的人，她在公園裡抽菸，但陌生老翁卻大聲斥罵，朋友也立刻將菸熄滅；老翁依舊大聲喝斥加辱罵五字經，慢慢走進我們的野餐墊，她看情況有點不妙，於是用攝影機拍下老翁行為，竟遭老翁揮了重重一拳，友人則被老翁手上利器，刮到見血。

老翁攻擊後，試圖逃跑，她一路追，老翁夫妻卻逃之夭夭，所幸一對外國情侶，幫忙報警，她們就在原地等警察來，她抱怨「朋友抽菸不關我的事，為何要罵我，摔我手機」，還被揮了一拳，甚至有腦震盪跡象。

▲曾女遭陌生老翁攻擊。（圖／記者黃宥寧翻攝）

影片中，穿著藍色外套老翁步伐逼近試圖攻擊，不斷嘶吼「抽菸抽四支」更要對方跪下，看到曾女拿出手機後，激動咆哮問「妳拿手機錄我幹嘛」，曾女則不斷求救「他打我！他打我！」並要老翁不要跑。

據悉，天母運動公園有禁菸標誌，曾女女性友人抽菸確實違法，但卻遭粗暴、不當言語相待，目前2人也已驗傷，決定對老翁提告。

28日晚間5時許，老翁經警通知也到案說明，他向警表示「公園就說不能抽菸」但對方還是抽菸，因此情緒稍微激動，事後也感到懊悔；警方完成筆錄後也依傷害等罪函送士林地檢署偵辦。