獨／2千元讓他殺紅眼　高雄男當街開山刀「斬首」老闆...畫面曝

▲高雄市一名男子為索討2000元工資，持開山刀砍傷老闆 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

28日深夜不平靜！《東森新媒體ETtoday》獨家揭露議員服務處的門口也發生持刀追砍濺血，一名賴姓男子因為2000元的勞資糾紛，酒後拿開山刀追砍前老闆，造成吳姓男子頸部送醫，賴姓男子當場被逮補，不過現在賴姓男子持開山刀在馬路亂晃的畫面曝光，一股狠殺氣息，讓路過的民眾都嚇壞了。

這起案件就發生在28日凌晨，一心二路發生當街持開山刀追砍案，警方獲報之後趕到現場，發現一名吳姓男子頸部被砍傷流血，涉嫌持刀砍人的43歲賴姓男子犯案後，手持開山刀留在現場，3名員警方奪刀將他壓制逮捕，並且把吳姓男子送醫。路過的民眾拍下整個畫面，賴姓男子持刀就在大馬路走，一臉殺氣，讓民眾都很害怕。

▲高雄市一名男子為索討2000元工資，持開山刀砍傷老闆，當場被員警壓制。（圖／記者吳奕靖翻攝）

初步了解賴姓男子是前員工，因為與雇主吳姓男子有2000元的勞資糾紛，雙方相約談判，一言不合就發生衝突，同時上演持刀追砍。

民眾目擊這起案件，而且雙方一路追逐還經過一名市議員的服務處門口，民眾當下坦言真害怕賴姓男子就衝進服務處傷人，所幸及時被阻止。