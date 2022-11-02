媽＋姊全家每月來住2天「老婆拒煮飯」　夫怨：不會持家

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫抱怨，買了新房子之後，媽媽和大姊一家人每隔1、2個月就會來玩，每次住上2、3天再回去，因為平時周末老婆會煮飯，媽媽他們來了也才多了3、4個人，老婆卻說這樣煮飯很累，要去外面吃餐廳，夫妻倆因此發生爭執，「現在外面餐廳這麼貴，周末2天都外食要花很多錢，真是不會持家，跟她講原因這樣也要生氣」。

▲老婆覺得假日還要煮飯給婆婆、大姑吃很累，卻被丈夫認為不懂持家。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文當事人無關。）

原PO在臉書「靠北婚姻2.0」的文章中提到，因為工作關係在外縣市置產，他付頭期款，房子登記在老婆名下，由老婆負責繳房貸，然而，買了新房子之後，媽媽和大姊一家人每隔1、2個月就會來玩，每次住上2、3天再回去，起初老婆很熱情招呼，最近卻開始為了這件事跟他吵架，「說什麼假日還要打掃、招呼客人很累。」

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原PO表示，有告知老婆如果覺得累就不要打掃，媽媽他們會自己處理，「上次我媽他們臨時來，我老婆還在忙工作，我媽就自己整理房間，還順便整理好一些小孩已經不要的玩具、衣服，給我大姊的小孩用，有人幫忙打掃，我老婆也要不高興。」

原PO接著說，平時周末老婆會煮飯給他和小孩吃，假日媽媽他們來玩，也才多3、4個人而已，老婆就說這樣煮飯很累，想要到外面找餐廳吃飯，「現在外面餐廳這麼貴，周末2天都外食要花很多錢，真是不會持家，跟她講原因這樣也要生氣」，現在媽媽他們已經回去了，老婆還是不跟他說話，「我真想不懂這樣有什麼好氣的？」

文章公開之後掀起網友熱議，大多數人都覺得原PO的問題比較大，「這樣根本沒有自己的時間，平時上班，假日還要伺候婆婆、大姑，偶爾沒關係，1、2個月就跑來住幾天，這樣壓力真的很大」、「要是我也會生氣，換你老婆帶她家人假日來住，然後你整理家務跟煮飯，你看累不累」、「你的確是不會持家，才讓老婆氣到完全不跟你說話」。