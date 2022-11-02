女星PCR檢測站前「穿睡衣熱舞」！誇張動作無人看　網：好尷尬

▲曹穎PO出影片的內容。（圖／翻攝自抖音）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸前央視主持人、女星曹穎日前在核酸（PCR）檢測站前熱舞，並把影片PO上短影音平台，引發爭議。有網友批評，長時間在做核酸的地方逗留不利於自己和他人的身體健康。

曹穎日前在自己的抖音帳號上，發出自己在核酸檢測站前跳舞的影片。畫面可見，她穿著一身毛絨睡衣，搭配寬松的長褲，還用帽子、口罩把自己的臉遮住。

曹穎在跳舞前，可能還在現場放了音樂，她特意數著節拍才開始扭動身體；她身後的路人則都在專心排隊，沒有人回頭看她跳舞，因此曹穎拍完影片後，也沒有被人認出來。

曹穎配文說道，「蹦蹦跳跳沒煩惱」、「大家都別忘了要按時檢測哈！我剛剛去了，你們有沒有人遇到我？！哈哈哈哈哈哈！我覺得，這個視頻，我可能一會兒就會刪」。

對於曹穎的行徑，不少網友批評，「大寫的尷尬！」、「《中國青年報》曾發文，不要在防疫地點前跳舞給大白添亂。公眾人物這樣做不太好吧」。不過，也有人認為，曹穎是想表達樂觀積極的人生態度，「活蹦亂跳的，很可愛」。

▲曹穎。（圖／翻攝自陸媒）

據悉，48歲的曹穎集影視、主持、唱歌於一身，被人們譽為多棲美女，她1998年為演戲離開央視，2001年憑借電視劇《大雪無痕》獲得「第19屆中國電視金鷹獎觀眾喜愛的電視劇女演員獎」及「第2屆中國金鷹電視藝術節最受觀眾歡迎的女演員獎」等。