　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南防風林命案疑點多！屠夫稱「射殺」遺體無槍傷　2共犯1人到案

▲41歲吳姓男子被人殺害棄屍台南市安南區北汕尾一處防風林，慘遭野狗啃屍，林姓男子案發後向警方自首，坦承因毒品糾紛持槍射殺死者，惟警方並未發現槍傷，死因疑點重重。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲41歲吳姓男子被人殺害棄屍台南市安南區北汕尾一處防風林，慘遭野狗啃屍，林姓男子案發後向警方自首。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安南區1北汕尾，有蚵民意外在一處防風林中發現一群野狗啃屍，市警三分局到場發現該名死者屍體遭破壞，並在鄰近100公尺外還尋獲一把改造手槍及子彈數發，一名林姓男子於10月31日下午前往自首，坦承因毒品糾紛持槍射殺死者，惟警方勘驗死者身體並未發現槍傷，死因疑點重重，現由檢警相驗釐清死因偵辦中。

▲41歲吳姓男子被人殺害棄屍台南市安南區北汕尾一處防風林，慘遭野狗啃屍，林姓男子案發後向警方自首，坦承因毒品糾紛持槍射殺死者，惟警方並未發現槍傷，死因疑點重重。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警三分局指出，10月31日上午10時許，有民眾在北汕尾一處防風林中發現一群野狗聚集，好奇上前查看，竟見狗群竟在啃食人類屍體，嚇得急忙報警，警方到場後立即拉起封鎖線，並加強擴大搜查周邊可疑人事物，在100公尺外廢棄蚵殼堆，發現黑色手提包，內有改造手槍及改造子彈數發。案發後第一時間，警方立即成立專案小組，召開專案會議，調閱相關跡證分析查訪，並報請台南地檢署檢察官指揮偵辦。

▲41歲吳姓男子被人殺害棄屍台南市安南區北汕尾一處防風林，慘遭野狗啃屍，林姓男子案發後向警方自首，坦承因毒品糾紛持槍射殺死者，惟警方並未發現槍傷，死因疑點重重。（圖／記者林悅翻攝，下同）

就在警方正在調查時，31日下午3時許，50多歲林姓男子主動前往警局自首，並親曝案發過程。警方初步了解，林嫌從事屠宰業，長期吸食毒品，與死者、41歲的死者吳男過去曾發生過毒品糾紛，10月29日當天2人約出碰面談判，過程中一言不合爆發口角，林嫌氣不過，憤而持槍射殺吳男，隨後將他棄屍於防風林中。

▲41歲吳姓男子被人殺害棄屍台南市安南區北汕尾一處防風林，慘遭野狗啃屍，林姓男子案發後向警方自首，坦承因毒品糾紛持槍射殺死者，惟警方並未發現槍傷，死因疑點重重。（圖／記者林悅翻攝，下同）

惟警方初步勘查，在死者身上並未發現任何槍傷彈孔，因死者屍體有遭破壞，也不排除槍傷位置在死體被破壞的部位，且警方查出林嫌與死者談判過程中，有2名林嫌友人介入，警方1日上午已將其中1人傳喚到案，進一步釐情案情。

目前檢察官偕法醫對死者吳男進行刑事相驗，市警三分局指出，詳細死因尚待刑事相驗結果，再針對林嫌陳述內容詳細比對查證，並擴大通知相關涉案對象說明，積極深入偵辦中。

►北海道自由行19999元！爽玩5天快衝一波

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
快訊／國1走山！　現場塞爆畫面曝光
下大雨還溯溪！溪水暴漲5男女受困　救援驚險畫面曝
快訊／貨輪沉沒「找到救生艇」！空無一人　12船員仍失蹤
快訊／文化部道歉！　金鐘獎歌曲遭取消資格
快訊／李運慶、洪詩求婚成功！　中指戴大顆鑽戒
LIVE／選秀男星梨泰院斷魂原因曝光　156死「推手」指向他
快訊／國1交流道走山！　土石大量崩落
國寶摔破不是第一次！　馬政府故宮「這3文物」也毀損
劉亞仁被爆「當晚現身梨泰院掀暴動」釀慘劇！　公司親上火線回應
少女摩鐵輪流戰2男！　事後告性侵「關鍵1畫面」判無罪

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北市議員候選人林霈宸涉賄遭聲押　被揪出沒醫師資格竟看診開藥

台積電落腳龍潭成藍綠攻防戰　鄭運鵬：別什麼事都當成選舉議題

汐止交流道驚悚走山！國3七堵段12年前曾山崩　無風無雨竟奪4命

公幼資深女師被控「鉛筆戳下體」　女童錄音鑑定驚人結果出爐

快訊／台南市中西區金華路民宅火警　消防人員射水搶救

人夫爽玩「殘廢澡、水中簫」　妻勾小王滾床...上法院互相傷害

快訊／花蓮光豐公路邊坡坍方...道路中斷　預計下午2時搶通

快訊／水泥船沉沒！搜尋發現救生艇空無一人　12船員仍失蹤

雨天還溯溪！萬大北溪水暴漲5遊客受困　消防涉水救援半月已2起

4煞討債痛毆...他想逃被抓回繼續打！倒地昏迷送醫不治

外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

鬼鬼當店長被噹到走心　含淚道歉蘇慧倫：我很沒禮貌

首爾靈堂花海祭梨泰院逝者　拐杖爺淚憶2孫：無能為力...

Lulu爽收柏金包！狂聞味道XD　黃子佼3天搞定：下次不敢了

梨泰院窄巷第一視角曝光　男被擠到「頭歪眼神死」

3D還原梨泰院踩踏事故過程

梨泰院驚見男21秒爬牆求生　陸女「被擠到離地」拚命活下

新北市議員候選人林霈宸涉賄遭聲押　被揪出沒醫師資格竟看診開藥

台積電落腳龍潭成藍綠攻防戰　鄭運鵬：別什麼事都當成選舉議題

汐止交流道驚悚走山！國3七堵段12年前曾山崩　無風無雨竟奪4命

公幼資深女師被控「鉛筆戳下體」　女童錄音鑑定驚人結果出爐

快訊／台南市中西區金華路民宅火警　消防人員射水搶救

人夫爽玩「殘廢澡、水中簫」　妻勾小王滾床...上法院互相傷害

快訊／花蓮光豐公路邊坡坍方...道路中斷　預計下午2時搶通

快訊／水泥船沉沒！搜尋發現救生艇空無一人　12船員仍失蹤

雨天還溯溪！萬大北溪水暴漲5遊客受困　消防涉水救援半月已2起

4煞討債痛毆...他想逃被抓回繼續打！倒地昏迷送醫不治

Uber、Uber Eats全新「訂閱制」更省了！　2大新服務、售價快看

吳景欽／大巨蛋案會以重判為終嗎

競選主題曲曝光！不到24小時吸近2萬人觀看　黃珊珊：盼閃閃發亮未來

新北市議員候選人林霈宸涉賄遭聲押　被揪出沒醫師資格竟看診開藥

安格斯12星座一周運勢10／31-11／6　巨蟹粉紅火花降臨、水瓶責任不輕鬆

鄭州發出第9封給市民的家書　2年前首封家書籲「沒有哪個寒冬不可逾越」

人群瞬間爆量釀慘案　運用人工智慧監測解決資訊不對稱

反駁「新潮流作壁上觀」　吳思瑤：柯文哲為選舉跟黑道做朋友

鄭運鵬愚公移山！找來護國神山做市民的靠③

台積電落腳龍潭成藍綠攻防戰　鄭運鵬：別什麼事都當成選舉議題

社會熱門新聞

酒店妹「全家總動員」　讓富男友成水流屍

即／國1汐止交流道走山！車道遭掩埋　車流嚴重回堵

金錢豹酒店妹家世曝！男友成桶屍

18煞組「復仇者聯盟」　圍毆車商致死下場曝

媽媽無照騎車害死嬰　男賠400萬

林姿妙涉貪案　3官員認罪後又翻供

即／台中14期重劃區白骨是她！66歲婦失蹤2個月

快訊／北市612號公車自撞！運將無心跳搶救中

嫌4大學生「太吵」　竟把2筆電丟下樓

貨輪彰化外海沉沒　5獲救12失蹤

美女名媛槓億元　瞞「iROO老闆」自肥手法曝光

黑絲熱褲妹搭客運睡死！慘困車內嚇壞call警

外送員蓄意撞阿伯　2000和解走人

懷男友孩子遭學姐霸凌　亞東護理師「被離職」哭

更多熱門

相關新聞

黃偉哲推動2050淨零碳排

黃偉哲推動2050淨零碳排

台南市於2024年邁入400年，這座文化之都積極發展綠能，目前太陽光電容量超過3.5GW，相當於17座曾文水庫發電量，已成為全國綠能科技大城，市長黃偉哲去年簽署了「台南市氣候緊急宣言」，不僅從公部門開始推動光電綠能，盼將來逐步實踐讓住宅及商業用電都達到100％碳中和，朝向2050年淨零碳排目標邁進。

房市敲警鐘！　10月南二都交易量「縮到5年新低」

房市敲警鐘！　10月南二都交易量「縮到5年新低」

防風林驚見「野狗啃屍」！屠夫自首曝動機

防風林驚見「野狗啃屍」！屠夫自首曝動機

推動四橫三縱高架路網

推動四橫三縱高架路網

勾老闆遊日本首站衝神社　他喜問：是狐狸精嗎

勾老闆遊日本首站衝神社　他喜問：是狐狸精嗎

關鍵字：

台南防風林命案射殺死因

讀者迴響

熱門新聞

楊子儀吃松阪肉...閃現「被砍脖」殘忍畫面

浴室發霉煩爆　全場激推「2神器」最有用

酒店妹「全家總動員」　讓富男友成水流屍

擁26cm巨屌！他自曝「睡過1000個女人」

買透天厝送全新賓士！　佛心屋主：滿足年輕人「一次到位」

張善為神隱9年　黃子佼揭友人回應

3歲童爸媽面前被獅叼走　再見只有吃剩頭腿

台東地震搖掉超商天花板　現場驚悚畫面曝

「再待下去會死」他帶全家逃出梨泰院

即／國1汐止交流道走山！車道遭掩埋　車流嚴重回堵

梨泰院帶頭推人！兔男慘被肉搜出面喊冤

2孫命喪梨泰院！爺淚跪靈堂：我無能為力

賀瓏提滴妹踩痛處！阿滴台下比中指

待民視10年突跳槽！Gino 2年前主持棒落空埋心結

為救梨泰院受困女童！《PD2》李智漢「被活生生卡死」

更多

最夯影音

更多
外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人

外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人
22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

鬼鬼當店長被噹到走心　含淚道歉蘇慧倫：我很沒禮貌

鬼鬼當店長被噹到走心　含淚道歉蘇慧倫：我很沒禮貌

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面