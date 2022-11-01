台南防風林命案疑點多！屠夫稱「射殺」遺體無槍傷　2共犯1人到案

▲41歲吳姓男子被人殺害棄屍台南市安南區北汕尾一處防風林，慘遭野狗啃屍，林姓男子案發後向警方自首。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市安南區1北汕尾，有蚵民意外在一處防風林中發現一群野狗啃屍，市警三分局到場發現該名死者屍體遭破壞，並在鄰近100公尺外還尋獲一把改造手槍及子彈數發，一名林姓男子於10月31日下午前往自首，坦承因毒品糾紛持槍射殺死者，惟警方勘驗死者身體並未發現槍傷，死因疑點重重，現由檢警相驗釐清死因偵辦中。

市警三分局指出，10月31日上午10時許，有民眾在北汕尾一處防風林中發現一群野狗聚集，好奇上前查看，竟見狗群竟在啃食人類屍體，嚇得急忙報警，警方到場後立即拉起封鎖線，並加強擴大搜查周邊可疑人事物，在100公尺外廢棄蚵殼堆，發現黑色手提包，內有改造手槍及改造子彈數發。案發後第一時間，警方立即成立專案小組，召開專案會議，調閱相關跡證分析查訪，並報請台南地檢署檢察官指揮偵辦。

就在警方正在調查時，31日下午3時許，50多歲林姓男子主動前往警局自首，並親曝案發過程。警方初步了解，林嫌從事屠宰業，長期吸食毒品，與死者、41歲的死者吳男過去曾發生過毒品糾紛，10月29日當天2人約出碰面談判，過程中一言不合爆發口角，林嫌氣不過，憤而持槍射殺吳男，隨後將他棄屍於防風林中。

惟警方初步勘查，在死者身上並未發現任何槍傷彈孔，因死者屍體有遭破壞，也不排除槍傷位置在死體被破壞的部位，且警方查出林嫌與死者談判過程中，有2名林嫌友人介入，警方1日上午已將其中1人傳喚到案，進一步釐情案情。

目前檢察官偕法醫對死者吳男進行刑事相驗，市警三分局指出，詳細死因尚待刑事相驗結果，再針對林嫌陳述內容詳細比對查證，並擴大通知相關涉案對象說明，積極深入偵辦中。