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狠殺女大生！他自稱建築工程師　臉書緬懷淨空法師卻狂炫品味生活

突發中心／台北報導

24歲馬來西亞蔡姓女大生遭30歲陳柏諺殺害，陳嫌認與蔡女交往5天，但不滿女方卻花了他10萬元，13日上午2人爆口角，他失手以枕頭悶死對方，與先前稱「加工自殺」說法有了大轉彎，但檢警發現死者脖子有瘀傷，認仍有疑點須釐清，17日晚間法院依殺人罪裁定羈押但不禁見。同時，陳男的臉書也隨之曝光。

陳嫌臉書自稱『台灣建築工程師』，在簡介部分寫下：「寧靜來自內心 知足帶來幸福的人生」，其最後一篇公開貼文為《淨空法師圓寂享耆壽96歲》影片。同時感傷說：「謝謝你這3年的陪伴，幾乎每天在YouTube看你講經說法，你曾說過章嘉大師的圓寂讓當時年輕的你才深刻去回想，他每天在你要離開課堂時都親自送你出門並輕聲對你說：戒律很重要，這句話的意思。如今你也往生了」。

▲▼陳柏諺陳巍元。（圖／翻攝自Facebook）

▲狠殺24歲馬國蔡姓女大生的陳柏諺在臉書稱「台灣建築工程師」。（圖／翻攝自Facebook）

不僅如此，他臉書也大方分享自己紅色日系轎車、Honda越野摩托車照，赴日本、美國等處旅遊、大啖美食照片，看得出他相當懂得享受生活，將生活過得很有品味。

他向警方供稱自己是營造業，一度傳出是工人，根據《東森新媒體ETtoday》追查，發現有間營造公司，登記負責人為他名字，其地址就在他老家南投，前一負責人疑為其父親。

▼30歲陳嫌臉書PO的愛車，與犯案後逃逸的車為同輛。（合成圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼陳柏諺。（合成圖／記者黃宥寧翻攝）

據了解，信佛法的人，得守持五戒，戒殺生、戒邪淫、戒酒、戒妄語、戒偷盜，但陳嫌僅因與蔡女交往短短5天，出入高檔餐廳、遊玩等，花了他10萬元，卻打破佛法，狠心痛下殺手，造成無法挽回悲劇，更讓自己淪為殺人犯。

由於檢警本月16日安排解剖遺體，採集蔡女胃部、血液檢體化驗，而陳男2支手機、蔡女3支手機、1台平板電腦目前也如火如荼還原，解剖化驗報告預計2周後出爐，檢警屆時將會比對相關證據釐清整起案件。

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