幕後／綠黨政高層評竹市選情「審慎樂觀」　高虹安爭議連環爆有傷

▲民進黨新竹市長候選人沈慧虹。（資料照／記者陳凱力翻攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

新竹市長選舉倒數24天，民眾黨候選人高虹安近期捲入論文風波，又被爆料任職資策會期間疑違法兼職、聘男友當公費助理「寄生國會」，儘管高不斷澄清盼止血，但人設崩壞，據指出，根據內部民調，民進黨候選人沈慧虹知名度迎頭趕上，高虹安支持度「明顯往下掉」，黨政高層更不諱言「新竹未來的選情應該也是很審慎樂觀」。

綠營人士指出，高虹安在經歷連環風暴後，民調確實有掉，並非外界所言「越打越高」，此外，由於國民黨候選人林耕仁聲量低，白營原本寄望「選民自動棄保」的狀況，盼藍營支持者把票轉投高虹安，來回支持度就可能差到10個百分點，但近期林耕仁踢爆高虹安利用男友詐領立院助理費、疑似內線交易等4項質疑，砲火猛烈，估選情仍是勝負難分。

另一方面，該人士表示，林耕仁是6連霸市議員，國民黨在新竹市有基本盤，全完棄保的狀況不可能發生，至於高虹安除了「空氣票」之外，還獲得前市長許明財相挺，許明財的兒子許登淇這次也掛民眾黨籍參選議員，因此仍有一定組織實力。他不諱言，面對新竹市長選戰「三咖督」，民進黨只要撐出超過4成支持度，加上林耕仁、高虹安的支持度不要差太多，就有機會勝選。

對於未來競選主軸，輔選人士說，沈慧虹採用「雙軌」選戰策略，一是回歸政策論述，拋出各種政見主張，強化沈擁有治理能力的優勢，另一方面，新竹市前市長林智堅近日已回歸為沈輔選，打出過去8年改變新竹市的具體「政績牌」，而包括身兼民進黨主席的總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等綠營大咖，都將分赴新竹市站台輔選。

此外，黨政高層並指，綠營不是刻意找高虹安的麻煩，而是高的問題太多，蓋也蓋不住，很明顯她的支持度已經往下掉，而沈慧虹原本知名度比高虹安低，但這段時間越來越多市民對她更熟悉、了解、認同，「現在總算追上來」。他也說，林耕仁居然動作那麼大，提出的批判都是命中要害，甚至有法律的問題，他個人認為，新竹未來的選情應該也是很審慎樂觀。