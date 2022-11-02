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鄭運鵬競辦：張善政眼紅台積電又抹黑鄭運鵬　國民黨執政為桃園做了什麼？

▲▼桃園,鄭運鵬,張善政,2022九合一大選,2022桃園市長。（圖／鄭運鵬競選辦公室提供）

▲桃園市長候選人鄭運鵬競辦發言人黃韋鈞（右）、林芸帆召開「眼紅的善政愛抹黑 桃園的好看不見」記者會。（圖／鄭運鵬競選辦公室提供，下同）

政治中心／綜合報導

桃園市長候選人鄭運鵬競辦發言人黃韋鈞、林芸帆昨（1）日召開「眼紅的善政愛抹黑 桃園的好看不見」記者會，就張善政先生稱台積電來桃園龍潭設廠是選舉操作及張善政團隊所發的不實抹黑文宣進行回應及破解。

「張善政虧你當過科技部長！」林芸帆指出，像台積電這樣科技大廠的投資案，都需要5到10年的計劃期，台積電會選擇落腳桃園，都有賴鄭文燦市長兩任八年及鄭運鵬委員的協助下，徹底翻轉桃園體質，完善各項軟硬體的建設。過去八年，桃園市政府協助超過190間廠商投資桃園，投資金額超過7,230億元，加上中央所推動的「投資台灣三大方案」，在桃園的投資就超過3,500億，八年的投資金額已經超過1兆，這些都不是憑空而來，是桃園隊上下共同努力而來，林芸帆反問，國民黨執政時期為桃園做了什麼？

黃韋鈞說，這幾年因為科技產業蓬勃發展，台積電的晶圓更具有重要的戰略意義，全世界都在爭取台積電到當地設廠，黃韋鈞強調，台積電的佈局一定是以全球區位優勢考量，張善政過去擔任過行政院院長，不會不清楚產業的發展是不分藍綠，重點是以全國的高度規劃，帶動整體電子產業的發展，遺憾張善政把具有國際高度，如此重要的投資案視為選舉操作。

針對張善政先生說台積電會在桃園設廠，是因為桃園的人才多、土地好。黃韋鈞也回應，過去八年在鄭文燦市長的努力下，桃園人口成長21萬，是六都第一，新生兒超過17萬，是六都人口中最年輕的，平均只有40.5歲，更有超過2.2萬青年到桃園求職，桃園青年平均投保薪資從升格前2萬7046元提升到3萬2425元，這些數字都顯示，桃園是吸引年輕人到桃園落地生根，一個有希望的城市，這些都是鄭文燦和桃園隊全體的努力，台積電更是看到桃園的好，才選擇在桃園設廠，希望張善政先生不要酸言酸語。

林芸帆表示，近期張善政及競選團隊也在地方發放不實文宣，林芸帆說，張善政不僅是詆毀桃園建設，更是抹黑鄭運鵬。首先，在鄭運鵬的爭取下，龜山多個建設都如火如荼的進行中，包括A7蓄水池加壓站啟用、電線電纜地下化工程、虎頭山環保公園設置通信基地台、爭取助整治舊路溪整治工程經費等，背後都有鄭運鵬的努力推動，捷運棕線脫離國民黨執政時代的紙上談兵，近期已完成環評。

▲▼桃園,鄭運鵬,張善政,2022九合一大選,2022桃園市長。（圖／鄭運鵬競選辦公室提供）

▲▼桃園,鄭運鵬,張善政,2022九合一大選,2022桃園市長。（圖／鄭運鵬競選辦公室提供）

▲▼桃園,鄭運鵬,張善政,2022九合一大選,2022桃園市長。（圖／鄭運鵬競選辦公室提供）

黃韋鈞也強調，大崗高中在國民黨時期被遺忘，現在市府不僅支持，也正在努力為設校做準備，目前用地透過容積移轉已經取得2.8公頃，一旦達到3公頃將啟動設校；龜山國民運動中心，鄭運鵬也協調編足預算，預計今年底就能發包動工。黃韋鈞更批，國民黨在中央、地方執政時期，對桃園的建設拿不出可以看的成績單，現在竟稱鄭運鵬瓢竊政績，鄭運鵬是桃園連選連任的立委，受到市民的支持與肯定，國民黨在桃園既沒有政績何來剽竊？

▲▼桃園,鄭運鵬,張善政,2022九合一大選,2022桃園市長。（圖／鄭運鵬競選辦公室提供）

▲▼桃園,鄭運鵬,張善政,2022九合一大選,2022桃園市長。（圖／鄭運鵬競選辦公室提供）

▲▼桃園,鄭運鵬,張善政,2022九合一大選,2022桃園市長。（圖／鄭運鵬競選辦公室提供）

黃韋鈞以及林芸帆也呼籲，國民黨選舉不要出奧步來抹黑，請提出好的政見，就事實來討論，來共同規劃桃園未來的發展，而不是用不實的謠言來破壞桃園這場選舉的水準。

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