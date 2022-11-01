故宮歷年共359件文物送修！象牙盤散成9片　修護前後對比曝光

▲故宮歷年共有359件文物破損送修。其中「清 象牙雕雲蝠紋都承盤」散成9片，已在102年修護。（圖／故宮提供）



記者林育綾／台北報導

故宮日前傳出3件國寶級文物破損引發熱議；不過今（1）日有立委提到，馬政府時期也發生過至少3件文物破損情事。而故宮在晚間回應提到，根據歷年修護紀錄資料，陶瓷器因嚴重程度不一的傷損破裂情況，經評估送修之數量「共有359件」。預計11月上旬全面公開已完成數位資料建置的文物狀況、盤點、抽點及修護各項紀錄，提供外界檢視閱覽。

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▲▼有關「成化款白地彩花瓷杯」傷損，故宮表示是在提件時發現破裂。（圖／故宮提供）



國立故宮博物院文物破損案，初步調查報告已送交至立法院，而今有立委提到，這並非故宮第一次發生文物破損，包括在馬政府執政時期的2013年至2015期間，「成化款白地彩花瓷盃」、「玉石盆飾栽景」、「清 乾隆 剔紅雲龍紋碗」等文物都有一定程度破損，當時對外無揭露，而由內部修復處理。

故宮今日晚間也對此作出說明，提到根據歷年的修護紀錄資料，陶瓷器因嚴重程度不一的傷損破裂情況，經評估送修之數量，一共有359件。而修護的方式包括「填補、上色、黏合、封護」等，依傷損情況不同，經專業評估後實施。

故宮表示，典藏管理單位在提件檢視文物時，若發現文物有傷損破裂情形，或需要加強保護時，將進行紀錄，並評估是否提送修護，以避免傷損情況持續擴大或進行預防性保護。

▲故宮典藏管理單位在提件檢視文物時，若發現文物有傷損破裂情形，或需要加強保護時，將進行紀錄，並評估是否提送修護。（圖／故宮提供）

其中有媒體提到的「成化款白地彩花瓷杯」、「玉石盆飾栽景」2件文物，故宮表示都是在提件時發現破裂，瓷杯於103年送修，玉石盆飾栽景於104年送修。

▲「玉石盆飾栽景」在提件時發現破裂，於104年送修。（圖／故宮提供）

還有媒體指出「清 乾隆 剔紅雲龍紋碗」散成9片，雖在2013年8月完成送修，但組合後底部仍有間隙。不過故宮回應表示，「清 乾隆 剔紅雲龍紋碗」查無102年修護紀錄，但102年另有「清 象牙雕雲蝠紋都承盤」、「清 康熙款 仿宋定窯三繫小瓷罐」等文物因傷損進行修護之紀錄。

▲有媒體指出「清 乾隆 剔紅雲龍紋碗」散成9片，修護後底部還有痕跡。不過故宮回應表示，查無此102年修護紀錄。（圖／翻攝故宮典藏資料）

▲故宮查到102年另有「清 象牙雕雲蝠紋都承盤」在修護前散成9片。（圖／故宮提供）

▲「清 象牙雕雲蝠紋都承盤」修護後。（圖／故宮提供）

故宮預定在11月上旬，於《故宮典藏資料檢索》資料庫全面公開已完成數位資料建置的文物狀況、盤點、抽點及修護各項紀錄，提供外界檢視閱覽。

▲「清 康熙款 仿宋定窯三繫小瓷罐」修護前。（圖／故宮提供）

▲「清 康熙款 仿宋定窯三繫小瓷罐」修護後。（圖／故宮提供）