快訊／馬政府時期也有文物破損！故宮：歷年共有359件送修

▲故宮歷年共有359件文物送修。此為成化款 白地彩花瓷杯。（圖／故宮提供）

記者林育綾／台北報導

國立故宮博物院文物破損案，初步調查報告已送交至立法院；不過後續傳出，馬政府執政時期也發生過至少3件文物破損情事，包括瓷盃、玉石盆飾、剔紅雲龍紋碗等，當時對外無揭露，而由內部修復處理。對此，故宮也在晚間回應，根據歷年的修護紀錄資料，陶瓷器因嚴重程度不一的傷損破裂情況，經評估送修之數量「共有359件」。

今有立委提到，根據故宮文物送修紀錄，這並非故宮第一次發生文物破損，包括在馬政府執政的2013年至2015期間，「成化款白地彩花瓷盃」、「玉石盆飾栽景」、「清 乾隆 剔紅雲龍紋碗」3件文物都有一定程度破損，當時由內部修復完成。

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其中還有媒體報導指出，「清 乾隆 剔紅雲龍紋碗」散成9片，雖在2013年8月完成送修，但組合後，底部仍有間隙。不過故宮回應表示，「清 乾隆 剔紅雲龍紋碗」查無102年修護紀錄，但102年另有「清 象牙雕雲蝠紋都承盤」、「清 康熙款 仿宋定窯三繫小瓷罐」等文物因傷損進行修護之紀錄。

而立委許智傑在稍早表示，藝術跟文物不分藍綠，全世界都發生過類似情事，「別分藍綠，不要噴口水，一起來建立更完善的保存制度。」

▲故宮歷年共有359件文物送修。此為清 康熙款 仿宋定窯三繫小瓷罐 修護前。（圖／故宮提供）

▲清 康熙款 仿宋定窯三繫小瓷罐 修護後。（圖／故宮提供）

針對外界關心故宮歷年文物破損情況，故宮說明如下：



一、故宮典藏管理單位在提件檢視文物時，若發現文物有傷損破裂情形或需要加強保護時，將進行紀錄，並評估是否提送修護，以避免傷損情況持續擴大或進行預防性保護。

二、根據歷年的修護紀錄資料，陶瓷器因嚴重程度不一的傷損破裂情況，經評估送修之數量，一共有359件。修護的方式有填補、上色、黏合、封護等，依傷損情況不同，經專業評估後實施。

三、媒體登載之「成化款白地彩花瓷杯」、「玉石盆飾栽景」皆於提件時發現破裂，瓷杯於103年送修，玉石盆飾栽景於104年送修。至於「清 乾隆 剔紅雲龍紋碗」則查無102年之修護紀錄，但102年另有「清 象牙雕雲蝠紋都承盤」、「清 康熙款 仿宋定窯三繫小瓷罐」等文物因傷損進行修護之紀錄。

四、故宮預定11月上旬，於《故宮典藏資料檢索》資料庫全面公開已完成數位資料建置的文物狀況、盤點、抽點及修護各項紀錄，提供外界檢視閱覽。



▲故宮歷年共有359件文物破損送修。此為成化款 白地彩花瓷杯。（圖／故宮提供）

▲成化款 白地彩花瓷杯修護前後。（圖／故宮提供）

▲清 象牙雕雲蝠紋都承盤 修護前。（圖／故宮提供）

▲清 象牙雕雲蝠紋都承盤 修護後。（圖／故宮提供）