高雄龍貓隧道旁「內惟藝術中心」試營運！絕美地標預約還送電影票

▲高雄絕美地標「內惟藝術中心」啟動試營運。（圖／高雄市政府文化局提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

高雄爆紅「龍貓隧道」旁的絕美地標「內惟藝術中心」，今（1）日啟動試營運，首日就預約全滿，期盼形塑美術館區全新的第一排；只要搭乘輕軌到內惟藝術中心站，步行僅需1分鐘，交通十分方便。試營運期間採分時、分流預約，高雄人預約還能免費獲得內惟戲院電影票一張！

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▲高雄輕軌美術館路段將軌道巧妙設計在樹叢中，被形容宛如「龍貓隧道」爆紅。（圖／高雄捷運提供）

高雄市長陳其邁表示，內惟藝術中心在110年6月沒有舉行動土典禮下，默默於新冠疫情期間動工，歷經470天完工，111年10月4日取得使用執照。總造價達新臺幣3.2億元的藝術中心大門，面向內惟舊社區，縫合城市的紋理，讓內惟地區過去的歷史，能夠跟藝術中心各項的策展與空間對話，形塑城市裡人性的關懷。

▲陳其邁於美國觀念藝術家約瑟夫．科蘇思作品〈世界地圖(臺灣)〉前留影。（圖／高雄市政府文化局）

此外，藝術中心也整合台鐵、輕軌等交通建設，以「交通平權」迎來文化平權、生活平權，得以順利落成，陳其邁也特別感謝中央前瞻基礎建設挹注超過1.5億元經費，期盼內惟藝術中心能形塑「美術館區全新的第一排」。在地居民只要過馬路，就能體驗最新的藝術中心，將藝術融合生活，為高雄、美術館周邊區域，特別是馬卡道路以西的內惟社區帶來轉型契機。

▲陳其邁開箱內惟藝術中心「內惟閱讀」主題選書區。

副市長史哲指出，這是一座由高雄內惟作為起點，向城市、台灣、國際發出邀請的新型態藝術中心，他帶領策畫團隊，以文化治理與都市縫合為思考，嘗試透過「內惟戲院」兩座高規格影廳，將高雄市電影館延伸至北高雄，呈現當代影像與經典電影。

▲▼內惟藝術中心擁有兩座高規格影廳。（圖／高雄市政府文化局）

同時也著重社區導向的對話式藝術、歷史專業策展，例如高雄市立美術館、高雄市立歷史博物館規畫推出《解惟．解圍》展覽，還打造全台第一個設於文化場館內的「開放式藝術修復中心」，打破藩籬與邊界、翻轉各種可能性，建構這個跨世代互動共學的生活美學場域。

▲還打造全台第一個設於文化場館內的「開放式藝術修復中心」。

藝術中心也規劃了設計選品、輕食餐飲空間，民眾在此能體驗到邊喝咖啡、邊看藝術作品，是全球美術館所中獨特少見的觀賞設計新感受。

高雄市文化局長王文翠提到，內惟藝術中心首展《解惟．解圍》以「解開圍籬、迎向內惟」的精神，透過歷史與當代的對話，嘗試由藝術作品定義空間的新可能，透過多樣性的藝術觀賞與參與模式形塑居民新的共同經驗。

由泰國印度裔藝術家阿運．若望恰庫（Navin Rawanchaikul）所創作的《內惟戲院》系列，透過社區訪談和文史脈絡爬梳，反映出台灣與泰國共同的歷史、身分認同議題，其中以電影看板繪畫風格呈現的畫作〈昔日邊界內〉，更串起內惟的人物小故事。

▲陳其邁與市府團隊於泰國藝術家阿運．若望恰庫畫作〈昔日邊界內〉的「畫中人」前，與內惟居民共同合影。（圖／高雄市政府文化局）

內惟藝術中心即日起試營運，搭乘高雄輕軌至內惟藝術中心站下車，步行1分鐘即可抵達，館內結合當代展覽、主題影展、修復中心、設計選物、咖啡輕食等服務。民眾可至內惟藝術中心官網（www.nwac.org.tw）預約，預約者皆可享場館內餐廳「SO_UP」與「Akau Coffee」餐點優惠折扣。

試營運期間為維護與測試觀展品質，採分時、分流入館機制，系統並保障半數名額提供內惟居民預約，凡有高雄內惟居民身分者，預約即享專屬好康加碼贈「內惟戲院」電影兌換券一張（價值$260）。

▲內惟藝術中心二階段試營運首日。