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鄭明典PO二圖看出「台灣真的在移動」　氣象局曝：斷層會偷偷亂動

▲氣象局在全臺灣建置超過 160 個「全球導航衛星系統」測站，進行大地測量。（圖／翻攝自Facebook／報地震－中央氣象局）

▲氣象局在全臺灣建置超過 160 個「全球導航衛星系統」測站，進行大地測量。（圖／翻攝自Facebook／報地震－中央氣象局）

記者李宜秦／台北報導

台灣位處板塊交界處，經常因板塊運動導致地震，中央氣象局長鄭明典指出「台灣真的在動」，氣象局建置超過 160 個「全球導航衛星系統」測站，藉由監測大地變形，地球科學家可以監視斷層、火山活動，以及地層下陷或滑動的一舉一動。

氣象局表示，已在全臺灣建置超過 160 個「全球導航衛星系統」測站，結合各單位的建置成果，臺灣已有超過 450 個連續觀測站，進行大地測量，建立臺灣大地變形的資料庫。

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從地表來看，大型地震會造成明顯的地表位移，像是車籠埔斷層的錯動，為臺灣地表帶來一道劇烈的、長達 105 公里的傷痕，斷層上盤的水平位移為 1 公尺 ~ 9 公尺不等，而在大甲溪更出現地殼抬高、落差 5 公尺的瀑布景觀。

氣象局指出，除了地震期間，在短短數十秒內出現的「同震滑移」之外，地震前（間震期）、地震後（震後期），斷層也都有「偷偷」地亂動。

氣象局表示，地殼不只在地震時會動，平時地殼在「累積能量」的過程中，就會在地表出現非常微量的變形，或者是小小的、不起眼的地震。地球科學家就是透過這個原理，長期連續監測臺灣地表的一舉一動，希望可以找出大地震發生前的徵兆。

氣象局表示，雖然目前尚未發展出成熟的地震預測技術，藉由地震前、中、後所蒐集的地表微小變形資料，可以讓地球科學家更了解地殼運動的樣態，或是分析出地震的發生週期、計算地震的災害潛勢，評估臺灣各地斷層的活動和地震的機制。

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