陳時中逆轉！最新民調黃珊珊墊底　蔣萬安37％支持度持續領先

▲民進黨台北市長候選人陳時中。（資料照／記者黃克翔攝）

記者皮心瑀／綜合報導

台北市長選戰最新民調出爐，《TVBS民調中心》最新調查顯示，國民黨的蔣萬安以37％再次奪冠，而民進黨的陳時中後來居上，支持度為27%，領先無黨籍黃珊珊的21%，超車6個百分點。

根據《TVBS民調中心》公布資料顯示，與9月份調查相比，蔣萬安支持度從原本40％減少3個百分點至37％，而陳時中從22％增至27％，黃珊珊則由23％跌至21％，被陳時中逆轉。

進一步交叉分析發現，從政黨傾向來看，民進黨支持者歸隊，泛綠支持者表態挺陳時中的比例達83%，與上回相比大幅增加15個百分點，黃珊珊方面則流失了10個百分點；不過，泛藍支持者方面，願投蔣萬安的比例較上次減少7個百分點至81%，但支持黃珊珊卻增加7個百分點至14%，但黃珊珊拿最多的仍是民眾黨認同者的票，達67%。

若以台北市6個選區來看，黃珊珊曾任內湖、南港區議員，但在這回縣市長選舉支持度與上次調查相比卻掉了12個百分點，從28％下滑至16％，但蔣萬安及陳時中在這裡都有微幅增加，分別為5個百分點及3個百分點。更值得注意的是，陳時中在6個選區的支持度全面增加，反之蔣萬安只在士林北投與內湖南港選區支持度有增加，其餘4個選區都比上次減少。

該民調所進行的2022台北市長選情民調，訪問時間為111年10月27日至30日晚間6點30分到10點，以及10月29日30日下午1點30分到5點，調查方法為電話後四碼電腦隨機抽樣進行電話訪問，針對20歲以上台北市民取得1,158位有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為±2.9個百分點以內。