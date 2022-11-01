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網路數據：韓國瑜新鮮感流失　輔選聲量「腰斬」到1萬以下

▲▼國民黨新北市議會2018班五名尋求首次連任的市議員參選人江怡臻、葉元之、陳偉杰、王威元、廖先翔10/28舉行連任造勢活動，前高雄市長韓國瑜再度為五人站台造勢。（圖／記者湯興漢攝）

▲韓國瑜近期前往多個縣市輔選。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨高雄市前市長韓國瑜近日前往全台輔選，吸引媒體報導，臉書粉絲專頁「今天有數嗎」公布最新網路數據調查指出，韓國瑜的復出效應及其新鮮感正在迅速流失，10月中旬前往高雄市、台南市、台北市輔選時還能創造約2萬聲量，但等到10月下旬前往南投縣、桃園市時，網路聲量腰斬至1萬以下。

該粉專表示，身兼國民黨中央助選團副團長的韓國瑜自10月初開始為各地國民黨候選人輔選，至今已經與5位國民黨縣市首長候選人合體，但網路大數據卻顯示，韓國瑜的復出效應及其新鮮感正在迅速流失。

該粉專稱，截至目前，韓國瑜從10月10日晚上在高雄市議員候選人許采蓁的造勢活動上與高雄市長候選人柯志恩同框合體；10月22日上午在台南與市長候選人謝龍介合體，下午則在台北市議長陳錦祥的造勢活動上與台北市長候選人蔣萬安同框；10月29日為南投縣長候選人許淑華站台；10月30日桃園市長候選人張善政合體。

該粉專表示，透過搜尋引擎QSearch撈取這5場韓國瑜「合體造勢」後兩日的社群聲量，可以發現，韓國瑜的復出效應正在迅速降溫：在前3場「合體」中，韓國瑜還能為候選人貢獻約2萬聲量，但到了上周末這兩場，許淑華是當時韓國瑜競選總部發言人、張善政更是韓國瑜的副手搭檔，本應是具有高度話題性的「合體」，但韓國瑜貢獻的聲量竟腰斬至1萬以下。

該粉專並指，網路數據也顯示，蔣萬安的氣勢始終疲軟，台北市長選情對於全國地方選戰而言，為至關重要的戰略位置，然而即便與韓國瑜合體，也未能發揮「首都加成」的效果，顯見蔣萬安無法擔起全國選戰的母雞角色。

本次調查統計方法為透過搜尋引擎QSearch，撈取全台約90萬個Facebook粉絲頁貼文，以「分享乘以1、留言乘以0.1、按讚與表情乘以0.1」計算影響力分數，搜尋關鍵字為柯志恩、謝龍介、蔣萬安、許淑華、張善政、韓國瑜。

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