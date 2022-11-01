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大陸 大陸焦點 特派現場

陸多地出現生態殺手「加拿大一枝黃花」　一株2萬種子與原生種爭地

▲加拿大一枝黃花入侵大陸各地。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲加拿大一枝黃花被大陸官方列入《外來入侵物種》名單。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸四川成都、湖北武漢、陝西商洛及寧波田螺山區紛紛出現有「生態殺手」之稱的「加拿大一枝黃花」。根據公開資訊顯示，加拿大一枝黃花為多年生植物，繁殖力極強，一株可升2萬多種子，經傳播後會與周圍植物爭陽光、肥料，直至其餘植物死亡，對生物多樣性及原生物種構成威脅。

▲加拿大一枝黃花入侵大陸各地。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲加拿大一枝黃花繁殖力強，會導致原生物種滅亡。（圖／翻攝央視新聞）

《澎湃新聞》報導，10月上旬，有成都市民反映在成都市溫江區、郫都區等地看到「加拿大一枝黃花」，有關部門對市民們反映的情況高度重視。歷經半個月，整治工作於近日接近尾聲，已將絕大部分發現的「加拿大一枝黃花」通過人工拔除、焚燒、深埋的方式進行鏟除。

▲加拿大一枝黃花入侵大陸各地。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲寧波田螺山景區山頭被「加拿大一枝黃花」佔領。（圖／翻攝寧波晚報）

成都市郫都區農業農村和林業局森林病蟲害防治檢疫站站長馮登成表示，「加拿大一枝黃花」花朵位於整株植物的最頂部，呈塔狀，一般於秋季開花，可以隨風、水、土及鳥糞傳播，「加拿大一枝黃花必須要在開花期間將其徹底清除，形成種子後，根治難度將會大大增加。」

據了解，「加拿大一枝黃花」於1935年作為觀賞植物被引入上海、南京等地，也常被使用於花束包裝或插花被花使用，不過，專家在引入後發現其繁殖力過強，還會與周圍植物爭陽光、肥料，導致農作物減產，已經使30多種鄉土植物消亡。

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