台南防風林男屍慘況曝！遭野狗群啃食　雙臂消失大腿缺一塊肉

▲台南某處防風林驚見男屍疑似遭野狗群啃食，雙臂疑遭狗叼走（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅、黃資真／台南報導

台南市安南區北汕尾10月31日早上，有蚵民意外在一處防風林中發現野狗啃屍，趕緊報警處理，警方起初以無名屍處理，未料下午有名林姓男子主動自首，坦承因毒品糾紛持槍射殺吳姓男子再棄屍，詳細死因仍有待調查釐清。

警方獲報到場後立即拉起封鎖線，並加強擴大搜查周邊可疑人事物，在100公尺外廢棄蚵殼堆，發現黑色手提包，內有改造手槍及改造子彈數發。

市警三分局指出，屍體當時趴在地上，進行採證後發現死者屍體上有撕咬情況，雙手臂、手掌均不見，現場也找不到，疑似遭野狗叼走，一大塊大腿肉及屁股肉也被咬掉。但詳細死因待相驗結果出爐後才能釐清。

▲發現屍體當天，林男主動前往警局自首稱自己槍殺對方後再棄屍。

案發當天下午3時許，有名50多歲林姓男子主動前往警局自首，初步了解林嫌從事屠宰業，長期吸食毒品，與死者、41歲的死者吳男過去曾發生過毒品糾紛，10月29日當天2人約出碰面談判，過程中一言不合爆發口角，林嫌氣不過，憤而持槍射殺吳男，隨後將他棄屍於防風林中。

惟警方初步勘查，在死者身上並未發現任何槍傷彈孔，因死者屍體有遭破壞，也不排除槍傷位置在死體被破壞的部位，且警方查出林嫌與死者談判過程中，有2名林嫌友人介入，經傳喚2人到案說明，他們表示只是陪同林嫌去找死者談判，並不知林嫌會殺害死者，他們事先不知情也否認涉案。