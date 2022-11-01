快訊／台南市中西區金華路民宅火警　消防人員射水搶救

▲台南市中西區金華路民宅1日中午發生火警，遠遠就看到濃煙，消防人員迅速撲滅火勢。（圖／民眾提供）

記者林悅／台南報導

台南市中西區金華路民宅1日中午12時許發生火警，台南市消防局據報出動中正分隊、南門分隊、和緯分隊、安南中隊、安平分隊、永華分隊及第六大隊10多部消防人車前往搶救，消防人員到場發現是4樓建物頂樓起火，消防人員除疏散住戶平安下樓，並射水搶救，火勢歷時約15分鐘撲滅，目前進行殘火處理及排煙，幸無人員傷亡及擴大釀災，全案起火原因及財物損失由消防局調查中。