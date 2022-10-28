丁允恭性騷案二審加重改判！妻臉書PO婚紗照：選擇以幸福回擊

▲丁允恭性騷案二審加重改判，妻子蔣婕妤臉書PO出婚紗照回應。（圖／翻攝蔣婕妤臉書）

記者莊智勝／台北報導

總統府前發言人丁允恭先前傳出與何姓女記者桃色誹聞，何女更為他兩度墮胎，全案曝光後丁不僅黯然去職還被監察院彈劾，經移送懲戒法院一審判決撤職並停止任用2年；監院不服丁沒被認定構成性騷擾，提起上訴，懲戒法院二審28日下午3點宣判，判決丁撤職並停止任用3年。對於判決結果，丁允恭於臉書表示「感到憤怒與遺憾」，妻子蔣婕妤也轉貼丁的PO文，直呼「我老公是清白的」。

丁允恭性騷擾一案上訴二審，今判決「丁撤職並停止任用3年」，相較於一審是「加重改判」。法院認為，丁允恭本案PO出和何女合照，構成性騷擾，雖無性涵意，但造成何女困擾與感受冒犯。

對此，丁允恭第一時間於臉書PO出長文回應，「對於懲戒法院二審所做出的判決及其理由，我感到憤怒與遺憾，深覺司法體系的缺乏公平正義，以及法官道德勇氣的缺乏。一審所做出的判決，正確地指明本人的行為並無性騷擾，可見二審的判決並不具有廣泛的共識性，也是一個有爭議的判決。」

妻子蔣婕妤也轉貼丁的PO文，「法律不是尋求正義的地方，今天我很深刻的感受到了。對於我丈夫的追殺我疲憊不堪，但我永遠相信，不對，不需要相信，因為事實就是事實，我老公是清白的。」

隨後蔣又在臉書上PO出婚紗照，選擇以「幸福回擊」，「除了絕對的力挺老公做的任何決定，我也學會一件事，比起摧殘我自己的身體讓惡人得逞，我選擇以幸福回擊，2023.02.11（六），婚紗照拍好了，這次邀請還願意挺我們的朋友，一起見證我們的幸福。」

▼蔣婕妤在臉書喊話，「我老公是清白的」。（圖／翻攝蔣婕妤臉書）