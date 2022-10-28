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社會 社會焦點 保障人權

丁允恭辦公室嘿咻女記者「還挨告性騷擾」　今天下午二審宣判

▲▼總統府發言人丁允恭陪同總統出席世界母語日,並於會後受訪。（圖／記者李毓康攝）

▲丁允恭擔任總統府發言人時受訪。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃哲民／台北報導

號稱政壇才子的丁允恭，先前擔任高雄市府新聞局長期間，跟女記者在局長辦公室嘿咻，女方更為他兩度墮胎，丁男2020年擔任總統府發言人時，被女方向媒體揭發這樁緋聞往事，丁不僅黯然去職還被監察院彈劾，經移送懲戒法院一審判決撤職並停止任用2年，監院不服丁未被認定構成性騷擾，提起上訴，懲戒法院二審訂於今下午3點宣判。

現年46歲的丁允恭是得過時報文學獎小說首獎的作家，讀建中時就支持黨外運動，讀台大時當過學生會副會長，熱衷工運、社運與政治，是校園風雲人物，出社會後在媒體寫專欄，2008年受時任高雄市長陳菊賞識，加入市府團隊擔任文膽，2014年2月更就任高雄市府新聞局長。

本案就是源於丁允恭在新聞局長任內，和當時在有線電視台主跑社會新聞的女記者互有好感、進而交往，更大膽在上班時間於局長辦公室桌上與該名女子「辦事」，但丁男當時有婚約在身，女記者認為只能做地下情人、看不到未來，2017年2月到台北跳槽其他新聞台，與丁分手另交男友。

▲▼丁允恭偕丁妻，到懲戒法院出庭。（圖／記者吳銘峯攝）

▲丁允恭（中）在懲戒法院一審審理時，和第二任妻子蔣女（右）一起出庭。（資料照／記者吳銘峯攝）

丁允恭在政壇平步青雲，也跟當時的未婚妻復合，2017年10月受時任閣揆賴清德力邀，出任行政院顧問，隔年（2018年）擔任行政院副發言人，2019年5月20日轉任總統府發言人，但何女同時期工作與健康都不順遂，更向周刊爆料，指稱丁男在新聞局長任內，隱瞞婚約在身，周旋包括她和未婚妻等4女之間，她還為丁男墮胎3次。

何女更批丁允恭分手後持續糾纏，並保留交往時所拍的性愛影片，還故意在臉書PO出2人合照，破壞她跟男友感情、讓外界誤會她是介入家庭的小三，且跟未婚妻結婚後，仍一再私訊要求復合，並打壓她的工作、害她想輕生。丁男於2020年9月9日周刊披露這樁桃色醜聞當天，辭任總統府發言人。

監委主動立案調查後，2021年1月7日以11:0的票數通過彈劾丁允恭，理由是丁男行為放蕩、交往關係複雜，行為不檢，事證明確，嚴重損害政府聲譽和公務人員形象，違反《公務員服務法》規定，其中1個重要指控，就是認為丁男故意在臉書公開跟何女的合照，造成何女後續工作困擾與感受冒犯，應該構成性騷擾。

▲▼ 丁允恭妻子蔣捷妤告女記者何佳芸性騷擾求償1元 。（圖／記者劉昌松攝）

▲丁允恭的蔣姓妻子代表丈夫遞狀，控告向周刊爆料的何姓女記者涉嫌性騷擾、求償1元 。（圖／記者劉昌松攝）

監察院並將丁允恭移送司法院懲戒法院審理，丁男答辯堅稱和何女交往2年多的期間，彼此真心相愛，「整體是甜蜜的」，沒倚仗新聞局長的職務，何女也知他有未婚妻，墮胎只有2次，其中1次他陪何女去婦產科，丁男認為交往期間唯一做錯的，是不該跟何女在局長辦公室嘿咻，其他僅為私德，更不構成通姦。

丁允恭答辯承認分手後確實想挽回何女，但絕沒利用職權威脅何女的工作，反而是何女一直跟他要錢要不停，他曾跟何女抱怨「我仍像個白癡一樣，任妳擺佈」至於PO照是酒後手滑所致，但照片中他和何女衣著整齊，且上傳10分鐘就下架，他認為本案是感情糾紛而非性騷擾事件，批監委「法律見解顯有失當、堪稱法盲」。

懲戒法院一審僅用2個月時間調查審理，就在2021年3月24日判決丁允恭撤職並停止任用2年，但不認定丁男構成性騷擾，監委上訴仍要求追究丁男性騷何女的違失。

已離婚另娶蔣姓女記者的丁允恭，則在今年8月控告何女外流他的睡姿偷拍照涉性騷擾、求償1元，日前受訪再批監委指控他性騷的舉動「莫名其妙」，他因本案而對「性」產生陰影並「熄火」2年。

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