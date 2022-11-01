滷湯麵量激增售價卻逆勢凍漲！小七牛肉拌麵挑戰有感升級

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愛吃牛肉麵的你一定不能錯過這一款！在7-ELEVEN限定推出的滿漢大餐酸菜牛肉拌麵，份量激增升級版報你知！看準這款國民美食的超高人氣，首度針對風味和份量全方位升級，除了擔綱牛肉麵靈魂要角的酸菜，飽足感擔當的麵條增加10%份量超豪邁，精燉牛肉滷湯用量大幅提升40%賦予色香味，整體重量激增足足多了一成，重點是售價卻逆勢凍漲真的揪甘心，直接挑戰小七鮮食CP霸主寶座！即日起全新份量升級版在7-ELEVEN重磅上市，OPEN POINT會員在11/2-11/29期間兌換限量優惠券還可以再省10元，只要衝一趟超商就能吃得飽足又滿足，趕快手刀搶鮮體驗！

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滿漢大餐經典傳承！牛肉和酸菜大受好評

這款酸菜牛肉拌麵是超人氣泡麵品牌滿漢大餐跨界開發的鮮食，承襲滿漢大餐料豐味美的品牌基因，牛肉選用頂規牛前腱部位，經川燙、浸滷、燜燒三段工法讓牛腱肉更鮮嫩入味；而觀察到國人吃牛肉麵時常會加入酸菜自由調味的飲食習慣，研發團隊特別將經過與蒜頭直火爆炒的酸菜融入配方，再佐以牛油和熟成辣豆瓣醬，運用小巧思打造出道地國民經典風味，也讓這款鮮食自2020年推出後即擄獲大批消費者的味蕾，更廣受饕客好評。

風味和份量再升級！加量不加價超佛心

這次迎來的重磅升級版份量激增，但最驚喜的是加量卻不加價，麵量增加10%、精燉牛肉滷湯增加40%！滷湯秉持職人匠心，嚴選含八角、花椒、桂皮、當歸、甘草等5種經典香辛材料、研製完美調配比例，歷經長時間慢火精燉，濃鮮精華薈萃其中、富有層次感的香氣撲鼻，讓Q彈食感的麵條能夠更均勻飽滿地吸附厚工熬煮的湯汁，色香味更上一層樓。嗅覺、味覺和視覺的三重超有感升級，就是要讓消費者真正飽足又滿足，不管是在中午吃、晚上吃還是宵夜吃，絕對都讓你幸福感爆棚，吃過一次還會想再吃第二次！



堅持選用珍稀牛前腱肉，搭配百年古法秘製酸菜，軟嫩牛肉與香脆酸菜的完美融合，再拌上香氣十足的牛油和辣豆瓣醬，才真正完整了一碗牛肉麵的靈魂！道地經典的滿漢大餐酸菜牛肉拌麵就在街頭巷尾隨處可見的7-ELEVEN，宛如現做般的神還原美味，簡單方便但絕不隨便的極致享受，份量激增升級版重磅新品上市勢必再顛覆消費者對超商鮮食的想像與期望，持續拉高自己對美食追求的標準。想犒賞自己，不妨就從滿漢大餐酸菜牛肉拌麵開始！