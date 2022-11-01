　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

滷湯麵量激增售價卻逆勢凍漲！小七牛肉拌麵挑戰有感升級

▲▼ 牛肉麵,酸菜牛肉拌麵,滿漢大餐。（圖／統一企業提供） 

圖、文／統一企業提供

愛吃牛肉麵的你一定不能錯過這一款！在7-ELEVEN限定推出的滿漢大餐酸菜牛肉拌麵，份量激增升級版報你知！看準這款國民美食的超高人氣，首度針對風味和份量全方位升級，除了擔綱牛肉麵靈魂要角的酸菜，飽足感擔當的麵條增加10%份量超豪邁，精燉牛肉滷湯用量大幅提升40%賦予色香味，整體重量激增足足多了一成，重點是售價卻逆勢凍漲真的揪甘心，直接挑戰小七鮮食CP霸主寶座！即日起全新份量升級版在7-ELEVEN重磅上市，OPEN POINT會員在11/2-11/29期間兌換限量優惠券還可以再省10元，只要衝一趟超商就能吃得飽足又滿足，趕快手刀搶鮮體驗！
※兌換路徑：OPENPOINT APP→點數兌換→加價購專區

▲▼ 牛肉麵,酸菜牛肉拌麵,滿漢大餐。（圖／統一企業提供）

滿漢大餐經典傳承！牛肉和酸菜大受好評

這款酸菜牛肉拌麵是超人氣泡麵品牌滿漢大餐跨界開發的鮮食，承襲滿漢大餐料豐味美的品牌基因，牛肉選用頂規牛前腱部位，經川燙、浸滷、燜燒三段工法讓牛腱肉更鮮嫩入味；而觀察到國人吃牛肉麵時常會加入酸菜自由調味的飲食習慣，研發團隊特別將經過與蒜頭直火爆炒的酸菜融入配方，再佐以牛油和熟成辣豆瓣醬，運用小巧思打造出道地國民經典風味，也讓這款鮮食自2020年推出後即擄獲大批消費者的味蕾，更廣受饕客好評。

▲▼ 牛肉麵,酸菜牛肉拌麵,滿漢大餐。（圖／統一企業提供）

▲▼ 牛肉麵,酸菜牛肉拌麵,滿漢大餐。（圖／統一企業提供）

風味和份量再升級！加量不加價超佛心

這次迎來的重磅升級版份量激增，但最驚喜的是加量卻不加價，麵量增加10%、精燉牛肉滷湯增加40%！滷湯秉持職人匠心，嚴選含八角、花椒、桂皮、當歸、甘草等5種經典香辛材料、研製完美調配比例，歷經長時間慢火精燉，濃鮮精華薈萃其中、富有層次感的香氣撲鼻，讓Q彈食感的麵條能夠更均勻飽滿地吸附厚工熬煮的湯汁，色香味更上一層樓。嗅覺、味覺和視覺的三重超有感升級，就是要讓消費者真正飽足又滿足，不管是在中午吃、晚上吃還是宵夜吃，絕對都讓你幸福感爆棚，吃過一次還會想再吃第二次！

堅持選用珍稀牛前腱肉，搭配百年古法秘製酸菜，軟嫩牛肉與香脆酸菜的完美融合，再拌上香氣十足的牛油和辣豆瓣醬，才真正完整了一碗牛肉麵的靈魂！道地經典的滿漢大餐酸菜牛肉拌麵就在街頭巷尾隨處可見的7-ELEVEN，宛如現做般的神還原美味，簡單方便但絕不隨便的極致享受，份量激增升級版重磅新品上市勢必再顛覆消費者對超商鮮食的想像與期望，持續拉高自己對美食追求的標準。想犒賞自己，不妨就從滿漢大餐酸菜牛肉拌麵開始！

ET快訊
快訊／國1走山！　現場塞爆畫面曝光
下大雨還溯溪！溪水暴漲5男女受困　救援驚險畫面曝
快訊／貨輪沉沒「找到救生艇」！空無一人　12船員仍失蹤
快訊／文化部道歉！　金鐘獎歌曲遭取消資格
快訊／李運慶、洪詩求婚成功！　中指戴大顆鑽戒
LIVE／選秀男星梨泰院斷魂原因曝光　156死「推手」指向他
快訊／國1交流道走山！　土石大量崩落
國寶摔破不是第一次！　馬政府故宮「這3文物」也毀損
劉亞仁被爆「當晚現身梨泰院掀暴動」釀慘劇！　公司親上火線回應
少女摩鐵輪流戰2男！　事後告性侵「關鍵1畫面」判無罪

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

星巴克、漢堡王買1送1！foodpanda「11月超殺優惠碼」懶人包

玩家必收！寶可夢悠遊卡重現經典「3D大師球」　開放11天限時預購

今天衝了！超商咖啡限時「買7送7」　加碼第2杯10元爽喝

台灣業者與NASA共同研發！睡眠問題靠「它」一併解決

滷湯麵量激增售價卻逆勢凍漲！小七牛肉拌麵挑戰有感升級

揪團了！　速食店「整隻香草烤雞下殺79折」爽吃1個月

牛肉堡、辣薯球買1送1！　速食店最新「激省優惠券」快收下

可以寄杯、互換冷熱！　超商「中杯拿鐵買3送3」今天限時搶

【廣編】新生代藝人陳妤與北市學生上「最有趣健教課」　鼓勵女孩男孩暢聊月經！

超商「2款冬季人氣美食」回歸了！唐揚雞超多汁　蒜香炸雞丼變飯糰

外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

鬼鬼當店長被噹到走心　含淚道歉蘇慧倫：我很沒禮貌

首爾靈堂花海祭梨泰院逝者　拐杖爺淚憶2孫：無能為力...

Lulu爽收柏金包！狂聞味道XD　黃子佼3天搞定：下次不敢了

梨泰院窄巷第一視角曝光　男被擠到「頭歪眼神死」

3D還原梨泰院踩踏事故過程

梨泰院驚見男21秒爬牆求生　陸女「被擠到離地」拚命活下

星巴克、漢堡王買1送1！foodpanda「11月超殺優惠碼」懶人包

玩家必收！寶可夢悠遊卡重現經典「3D大師球」　開放11天限時預購

今天衝了！超商咖啡限時「買7送7」　加碼第2杯10元爽喝

台灣業者與NASA共同研發！睡眠問題靠「它」一併解決

滷湯麵量激增售價卻逆勢凍漲！小七牛肉拌麵挑戰有感升級

揪團了！　速食店「整隻香草烤雞下殺79折」爽吃1個月

牛肉堡、辣薯球買1送1！　速食店最新「激省優惠券」快收下

可以寄杯、互換冷熱！　超商「中杯拿鐵買3送3」今天限時搶

【廣編】新生代藝人陳妤與北市學生上「最有趣健教課」　鼓勵女孩男孩暢聊月經！

超商「2款冬季人氣美食」回歸了！唐揚雞超多汁　蒜香炸雞丼變飯糰

鄭州發出第9封給市民的家書　2年前首封家書籲「沒有哪個寒冬不可逾越」

人群瞬間爆量釀慘案　運用人工智慧監測解決資訊不對稱

反駁「新潮流作壁上觀」　吳思瑤：柯文哲為選舉跟黑道做朋友

鄭運鵬愚公移山！找來護國神山做市民的靠③

台積電落腳龍潭成藍綠攻防戰　鄭運鵬：別什麼事都當成選舉議題

國一走山！南下汐止出口「回堵5公里」　現場塞爆畫面曝光

緊咬鄭運鵬賺人民幣「挺服貿」　國民黨嗆投機政客：林飛帆挺得下去？

旁邊的人都死了…62歲爸接電話奔赴梨泰院　背著女兒跑1km焦急求助

星巴克、漢堡王買1送1！foodpanda「11月超殺優惠碼」懶人包

剛上匝道！野生三寶「畫一個U」又下去了　驚天9秒嚇壞他

消費熱門新聞

超商「中杯拿鐵買3送3」今天限時搶

7-11起司系列麵包熱熱吃超銷魂

超商「2款冬季人氣美食」回歸了！

要搶買1送1！速食店激省優惠券快收

今天衝了！超商咖啡限時「買7送7」

台灣業者與NASA共同研發！睡眠問題靠「它」一併解決

速食店「烤雞下殺79折」爽吃1個月

好市多2022黑色購物節時間曝光！

寶可夢悠遊卡全新3D大師球　開放11天限時預購

超商5款人氣冰品買1送1、棒棒糖7元

速食店「7大品項買1送1」連吃3天

逆勢凍漲！小七牛肉拌麵挑戰有感升級

日本蘭諾衣物芳香豆賣場社團熱推

9大速食店「萬聖節優惠」要搶吃！

更多熱門

相關新聞

期間限定到康是美時代門市免費拿限量美味料理包

期間限定到康是美時代門市免費拿限量美味料理包

為了每個和時間賽跑、在忙碌生活中認真奮鬥的妳/你，即日起至10/21號只要憑工作證就能於康是美時代門市免費兌換超人氣新品三款「來一客料理包」（地址：台北市信義區忠孝東路五段6號-市府轉運站1樓），兌換時間18：00～22：00，每天限量288份，讓來一客料理包作為下班後溫暖的療癒補給。

東區巷弄711成黑馬！　月捧22萬續租就成「店租單價王」

東區巷弄711成黑馬！　月捧22萬續租就成「店租單價王」

7-11起司系列麵包熱熱吃超銷魂

7-11起司系列麵包熱熱吃超銷魂

牛肉麵節冠軍！基隆必嚐鮮清燉牛肉麵

牛肉麵節冠軍！基隆必嚐鮮清燉牛肉麵

貝克漢小女兒穿蕾絲裙太美了！

貝克漢小女兒穿蕾絲裙太美了！

關鍵字：

牛肉麵7-ELEVEN滿漢大餐酸菜牛肉拌麵鮮食小七

讀者迴響

熱門新聞

楊子儀吃松阪肉...閃現「被砍脖」殘忍畫面

浴室發霉煩爆　全場激推「2神器」最有用

酒店妹「全家總動員」　讓富男友成水流屍

擁26cm巨屌！他自曝「睡過1000個女人」

買透天厝送全新賓士！　佛心屋主：滿足年輕人「一次到位」

張善為神隱9年　黃子佼揭友人回應

3歲童爸媽面前被獅叼走　再見只有吃剩頭腿

台東地震搖掉超商天花板　現場驚悚畫面曝

「再待下去會死」他帶全家逃出梨泰院

即／國1汐止交流道走山！車道遭掩埋　車流嚴重回堵

梨泰院帶頭推人！兔男慘被肉搜出面喊冤

2孫命喪梨泰院！爺淚跪靈堂：我無能為力

賀瓏提滴妹踩痛處！阿滴台下比中指

待民視10年突跳槽！Gino 2年前主持棒落空埋心結

為救梨泰院受困女童！《PD2》李智漢「被活生生卡死」

更多

最夯影音

更多
外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人

外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人
22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

鬼鬼當店長被噹到走心　含淚道歉蘇慧倫：我很沒禮貌

鬼鬼當店長被噹到走心　含淚道歉蘇慧倫：我很沒禮貌

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面