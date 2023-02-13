「約定1祕密」後粉紅超跑真來做客　銀牌得主全身起雞皮疙瘩了

記者許權毅／台中報導

苗栗縣通霄鎮白沙屯媽祖9天8夜進香之旅，第二天6點準時起駕，一路沿清水中山路南下，約6點50分時，鑾轎突然在一間牛肉麵店前停下，只見27歲楊姓老闆跪在店前不斷祈求媽祖停駕賜福，下秒鑾轎突三進三退，老闆感動地大喊「進哦！」不敢相信媽祖真的來了。老闆透露，昨天媽祖在笠毅公司駐駕，特別到那邊向媽祖說「知道自己脾氣不好，會改，邀請他來店裡停駕休息」沒想到媽祖真的驚喜現身。

▲台中清水楊姓老闆昨晚跑到白沙屯媽祖駐駕處祈求，希望媽祖能來店裡做客，果真今日一早粉紅超跑就現身停駕。（圖／記者許權毅翻攝）



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白沙屯媽祖今日6點起駕，先是到清水區中山路上一處路邊點心站停駕10分鐘，接下來到的第一處店面便是「長袖廚房」牛肉麵店。老闆透露，3年前太太懷孕時就有到拱天宮向媽祖祈求庇佑，過去3年來白沙屯媽祖進香也都有經過此處，但是都沒有停駕過，這次第一次停駕，讓他又驚又喜，直呼「全身起雞皮疙瘩」。

▲楊姓老闆相當年輕，過去3年曾祈求媽祖停駕未果，這次是媽祖第一次停駕。（圖／翻攝YouTube／白沙屯拱天宮，下同）



長袖麵店是當地知名店家之一，早年從菜市場開始營業，2022年曾奪下台北牛肉麵節清燉組銀牌。老闆表示，昨天晚上特別到駐駕的笠毅公司向白沙屯媽祖說，邀請祂過來做客，除了向媽祖說自己會改善脾氣，也說等到進香回鑾後，會帶著太太、小孩一同到拱天宮誠心拜拜，最終有這個驚喜，很開心也很感謝媽祖。