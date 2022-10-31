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清大校友遭爆吸金詐財　告記者、王世堅妨害名譽結果曝

▲台灣水木清華校友會捐贈防疫物資到桃園市議會。（圖／市議會提供）

▲台灣水木清華校友會會長朱長生(右2)曾捐贈防疫物資給桃園市議會。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

清華大學校友朱長生去年被媒體爆料，以「台灣水木清華校友會」名義，假公益真吸金，台北市議員王世堅在議會質詢時，也提到這個校友會是「詐騙集團組成」，朱長生不滿名譽受損，控告張姓記者、爆料的白冰冰經紀人陳孝志以及王世堅涉嫌誹謗，台北地檢署調查後，31日以募資屬於可受公評之事等理由，處分3人都不起訴。

周刊媒體2021年11月間報導，陳孝志(本名陳子謙)爆料，朱長生自稱「台灣水木清華校友會」會長，到處捐贈防疫物資，塑造公益形象，對外以有低利貸款的管道，手續簡便，可投資豪宅等吸引民眾加入群組，疑似詐騙吸金。王世堅則是日前在市議會質詢時，質疑副市長去參加由詐騙集團組成的校友會啟用儀式。

朱長生為此以「行勝於言實踐研究院院長」身分發出聲明，澄清否認詐財，並稱爆料人的指控「皆系子虛烏有」，為了回復自身名譽及社會良善風氣，朱長生多方奔走澄清正名，並認為媒體不應淪為有心人操控的工具，已對爆料人提出多起刑事告訴。檢察官調查後認為，是否有吸金詐騙，屬於可受公評之事，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴挨告的王世堅等3人。

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