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梨泰院「遺物、遺失物」重達1.5噸！　鞋包全是踩踏痕跡

▲▼梨泰院踩踏事件。（圖／路透）

▲梨泰院事故現場散落死傷者的物品。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

南韓梨泰院推擠事故累計造成155人死亡，事發當時情況混亂，許多死者與傷者在被拉出人群時，衣物與鞋子紛紛脫落，其他個人物品也散落各地。警方封鎖事故現場後，整理出大量遺失物品，總重達1.5噸，包含258件衣物、256雙鞋子等，然而其中大部分物品的主人卻已經在此次意外中罹難。

▲▼ 南韓首爾梨泰院29日推擠踩踏事件。（圖／路透）

▲大部分死者被發現時，鞋子都已脫落。（圖／路透）

根據《韓國日報》報導，梨泰院推擠事件後，警方第一時間在現場拉起封鎖線，並清查整理掉落在現場的遺失物品，包含124個包包、258件衣物、256雙鞋、156件電子產品以及66隻未成對的鞋，總重量為1.5噸。警方表示，由於意外發生當時，有許多被害者被移至靠近梨泰院地鐵站等較外圍的廣闊空間進行心肺復甦術，因此遺失物的搜索範圍也擴大至地鐵站附近。

事實上，由於衣物與鞋子在推擠與救援的過程中脫落，此次梨泰院事件大多數死傷者被發現時皆衣衫不整且呈赤腳狀態。所有的遺失物品原本保管於龍山警察署，警方10月31日晚間9時將遺失物轉移至首爾龍山區元曉路多功能體育館，並成立「梨泰院事故遺失物中心」，開放遺屬與傷者家屬認領。

遺失物中心自10月31日至11月6日為止，將會24小時開放，死者或傷者家屬可以前往認領遺失物品與遺物，衣物與鞋子因為確認困難，將不會核對領取者身分。而貴重物品則會要求領取人證明與遺失物主人的親屬關係。警方指出，由於遺失的包包大多數都還保持原有狀態，因此可以從證件等個人物品確認身分。

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