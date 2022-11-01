超大對流胞深夜掃蘭嶼！時雨量飆108毫米　多處土石流

記者黃翊婷／綜合報導

受到第22號颱風奈格的外圍環流與東北季風影響，蘭嶼自昨日（10月31日）深夜起因強對流系統影響降下大豪雨，時雨量達到108毫米，多處路段出現積水、土石流，椰油虎頭坡低窪處路段甚至淹水達到30公分。

▲蘭嶼深夜受到強對流系統影響。（圖／翻攝自Facebook／天氣風險WeatherRisk）

天氣風險公司10月31日晚間10時許在臉書PO文表示，蘭嶼被最劇烈的回波掃中，受到強對流系統影響，蘭嶼高中站已經達到短時大豪雨（207.5mm／3hrs）等級，時雨量達108毫米，「真的是很大的對流胞。」

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▼▲蘭嶼多處路段出現土石流。（圖／翻攝自Facebook／蘭嶼鄉公所，下同。）

蘭嶼鄉公所也在今日（11月1日）凌晨於臉書PO文公布大雨帶來的災害彙整，多處路面積水、土石流，低窪路段甚至淹水達到30公分，詳細狀況如下：

● 椰油虎頭坡低窪處路段，水淹約30CM，車輛行駛請注意安全。

● 加油站前、舊公所牌樓前路面積水、土石流，車輛行駛請注意安全。

● 7-11前路面積水、土石流，車輛行駛請注意安全。

● 東80線，椰油往洞口方向，路肩邊坡土石崩塌，雙向車輛無法通行，請繞道行駛東81線，並注意車輛行駛安全。

▼蘭嶼多處路面積水。