iOS 16.2測試版推出　新增小工具可監測睡眠

▲蘋果推出iOS 16.2測試版。（圖／取自9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果本週推出軟體更新的第一個測試版，包括 iOS 16.2、iPadOS 16.2 和 macOS Ventura 13.1。根據彭博社新報告表明，蘋果目前的目標是在 12 月中旬的某個時間向公眾發布更新。

彭博社的 Mark Gurman在最新一期的 Power On 時事通訊中表示，雖然蘋果已經完成了今年的硬體發布，但它仍有更多的軟體更新在路上。iOS 16.2 和 iPadOS 16.2 更新於上週開始 beta 測試，應該會在 12 月中旬左右發布。

Mark Gurman 還指出，蘋果計劃將 iOS 16.3 和 macOS Ventura 13.3 的發布日期定在 2 月初至 3 月初之間。

報導中提到，蘋果的目標是在 2023 年第一季推出升級後的機型，包括 M2 的 14 吋和 16 吋 MacBook Pro，並將發布與即將推出的 macOS Ventura 13.3 和iOS 16.3。這些軟體更新預計將在 2 月初至 3 月初之間首次亮相。

iOS 16.2 包含一些變化，包括 蘋果在開發者大會 WWDC 上首次展示的新的 Freeform 協作App，此外，允許用戶使用 iOS 16.2 更頻繁地更新即時動態功能、iOS 16.2 為鎖定螢幕添加了新的睡眠小工具，藥品小工具也即將推出、tvOS 16.2 beta 為 Apple TV 上的 Siri 帶來了多用戶語音識別、iPadOS 16.2 beta 新增 Freeform 協作App、幕前管理功能可外接顯示器。