消費模式一直變！萊爾富憑「4大策略」創吸引力：皆為民眾需要

▲萊爾富全新超市型複合店「萊鮮生Mr.Hi」。（圖／萊爾富提供）



記者周姈姈／台北報導

現在民眾購物的管道變得越來越多，甚至不用出門在家滑手機就能買足日常所需，至於萊爾富是如何在超商及超市型複合店經營上持續獲得民眾青睞，就是靠著「便利性」、「貼近消費者」及「創新消費模式」及「產品數位化」4大策略，萊爾富表示「我們販售的商品，就是濃縮再濃縮、提煉再提煉後留下的結果」。

萊爾富營運總處戰情策略室專案經理李士弘表示「現代消費者的消費決策模式並不會只侷限於價格、包裝、品項等這種單一評估方式，而是快速地綜合各項需求去形成一個最佳決策，所以這個最終需求在哪裡，吸引力就在哪裡，而這些年不變的方向就是超商的核心價值『便利』。」

▲營運總處戰情策略室專案經理李士弘。（圖／記者黃克翔攝）

李士弘說「萊爾富有萊鮮生Mr.Hi，而其他同業也有開設相關的超市型複合店，雖然從外貌看起來這些店都有點像，但事實上我們彼此的內涵完全不一樣，而我們選擇跟消費者合作，依照消費者真正的需求決定凍島櫃該賣什麼，這就是我們的吸引力所在。」

而民眾的消費習慣也因為疫情有了很大的轉變，李士弘指出「在後疫情時代，民眾除了希望能快速便利採買之外，同時也希望能在家完成簡易料理，所以就會想買方便烹煮的食材，像是蔬菜、蛋、魚、肉片等，雖然我們的價格可能比不上傳統市場、品項選擇比不上量販店，但若綜合時間、距離、商品選擇等因素後，超商無疑是一個更好的選項，價格也跟量販店、超市差不多。」

▲▼萊爾富販售的商品皆是大眾平常會購買的商品。（圖／記者黃克翔攝）



李士弘就以萊爾富「多媒體事務機」(Life-ET)舉例， 李士弘說「多媒體事務機其實就是一種消費模式的創新，提供購買票券、繳費等服務，那既然買車票已經不用去車站，只要到超商就搞定，那為何買菜只能侷限在傳統市場或超市呢？比起傳統市場或超市，也許超商的劣勢就在於坪數的限制無法提供超多款商品，但我們現在販售的商品就是經過不斷提煉後濃縮留下的商品，也會是消費者經常性需要的品項。」

這些年來，萊爾富在揪團銷售的經驗上也觀察到，雙薪家庭採買不便的痛點甚至已經不存在城鄉的差距，且到超商、超市買食材的行為也不再侷限於年輕人，萊爾富整合長郭純宜表示「我們持續努力進行商業模式創新，像是增加超市型複合店，讓消費者方便滿足需求，不用大老遠跑去超市只為了買蔬菜、水果，現在來我們門市就能輕鬆買到。」

▲整合長郭純宜。（圖／記者黃克翔攝）

郭純宜也補充「現在每人家裡最多也就一台冰箱，其實也不會囤太多食物，加上現在居家買菜需求改變，而我們也正在開發全新特殊冷凍商品，未來能讓更多獨居老人、銀髮族、小資族及小家庭購買。」

另外，仔細觀察也會發現，有些電商也有提供萊爾富商品，包含1元茶葉蛋、1元養樂多等，萊爾富數位商務處處長葉育堅說「這就是將產品數位化變成行銷工具，讓電商可以將我們的產品當成贈品，帶給民眾最大的福利；未來我們也會思考是否能將萊爾富店內所有商品數位化，讓民眾在消費上可以更便利。」

▲數位商務處處長葉育堅。（圖／記者黃克翔攝）

