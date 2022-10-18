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ET專訪／交通打結誰來解？　陳薇仲提「交通三聖筊」來解套

▲時代力量,時力,基隆市長參選人陳薇仲。（圖／陳薇仲競選辦公室提供）

▲時代力量基隆市長參選人陳薇仲。（圖／陳薇仲競選辦公室提供，下同）

記者郭世賢／基隆專訪

過去四年擔任議員期間，陳薇仲透過實際行動與質詢，倡議交通平權與人本交通改革，要求具體開始對基隆市公車進行變革，以連結未來十年重要的軌道運輸「基隆捷運」，建置完整的公共運輸系統，要從體質的根本改善基隆以私人運具為主、沈屙已久交通問題。陳薇仲接受《ETtoday新聞雲》專訪表示，將提「基隆交通三聖筊」來解決基隆的交通問題。

陳薇仲表示，交通與道路是城市的命脈，也是每位市民移動的必須，更是每日通勤基隆人安全出門、回家的路。然而，不安全的道路和交通設計，讓基隆市近五年來，每年有5000多人因交通而受傷。​這意味著36萬的基隆行人、18萬的基隆機車族，還有7萬以上的跨縣市通勤族，每天面對的是設計不良危險的交通環境。基隆市民對交通很有感覺，更對交通傷亡感到憤恨，但市府卻常常以「基隆地峽路窄」、「早期發展規劃未全面」等為由，遲遲未能展開改革。

因此，陳薇仲提出「聖筊一、基隆交通零傷亡：以人為本翻轉交通設計，打造平權用路環境」。面對不斷奪走人命的基隆「交通戰爭」，陳薇仲解釋，她的交通市政願景首重「交通零傷亡」，要透過開放用路人與市民參與交通政策變革，打造「人本」與「平權」的交通環境。她主張發展完善的大眾運輸路網，並改善現有的道路工程與交通設計，打破造成障礙的陳舊交通官僚體制，創造讓不同需求的行人與用路人都能安全通行的交通環境。

▲時代力量,時力,基隆市長參選人陳薇仲。（圖／陳薇仲競選辦公室提供）

▲時代力量基隆市長參選人陳薇仲提出「基隆交通三聖筊」政見。

以人為本，首先就要先針對全基隆市的人行空間進行總體檢。要做的有：一、體檢全市人行道建置狀況及各校通學路徑；二、建置連續、實體人行道，打造完整安全、無障礙人行空間；再來是打造基隆的公共自行車系統。包括有：一、評估建置公共自行車系統與完整廊道，讓市區代步更環保；二、觀光休閒自行車廊道完整串連。

在改善通勤的部分，陳薇仲提出的「聖筊二就是：落實市內與跨縣市通勤大眾運輸改革。」具體要做的，首先是基隆市公車改革，包括：一、推動敬老票乘車月票點數制、市內跨區公車路線；二、活用上下車刷卡旅運資料數據，有效改善路線及站點設置；三、候車空間改善、老舊車體更新，推動環保電動公車系統；四、設立停車管理基金，有效運用收入挹注大眾交通運輸。

▲時代力量,時力,基隆市長參選人陳薇仲。（圖／陳薇仲競選辦公室提供）

▲「基隆交通三聖筊」直接面對、解決長久以來困擾基隆人的交通三大問題：危險馬路、行走弱勢、通勤困難。

最後則是要確實、有效地改善跨縣市通勤大眾運輸系統。這點特別是需要有仔細的資料收集才能從基隆市民的交通習慣及需求，來改善目前的通勤問題、為基隆市民量身打造最便利的交通。因此，必須要強化各區國道客運通勤需求資訊收集管道，確實盤點通勤需求；接著再來協調開設兼顧營運平衡的通勤需求反應班次。

至於到底基隆要不要蓋捷運，不是隨口喊「要」或「不要」就可以的了。由此陳薇仲提出她的「聖筊三、基隆捷運納入通勤需求、完整延伸。」她強調，一、捷運延伸基隆市區，充分意見收集、財務可行評估，路線及站點規劃納入通勤族需求；二、捷運沿線與場站開發完善人本交通及環境永續都市設計、公共設施設立；三、有效整合、延伸公車路線，完整軌道運輸接駁配套。

▲時代力量,時力,基隆市長參選人陳薇仲。（圖／陳薇仲競選辦公室提供）

▲過去四年擔任議員期間，陳薇仲透過實際行動與質詢，倡議交通平權與人本交通改革。

陳薇仲表示，四年前，她參選議員的聲明曾提到：「邀請每一個在不同路途上擺盪的基隆人，能匯聚我們的想望。或許能有一天，我們將不再盼望著更快速地離開，而是期待在回家的路上和彼此相遇。」四年後的今天，她參選基隆市長，她想邀請每一位基隆人，「讓我們在回家的路上相遇，一起匯聚我們對於這座城市的美好想望，和我一起打造一個屬於我們的美好基隆。​」

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